Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati/ Video: “È un momento di difficoltà”

È da giorni ormai che si parla della rottura tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due si sono conosciuti nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello e proprio nella Casa si sono innamorati, continuando al di fuori la loro storia. Relazione che sembrava essersi interrotta ma che invece continua. A smentire il gossip è proprio Ambra che ha deciso di chiarire la situazione di persona attraverso delle storie su Instagram. “Con un’aria positiva così come lo sono io sempre, e con un sorriso, vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie virali che ho visto pubblicate un po’ ovunque: Instagram, web, giornali che riportano tutta una serie di falsità.” Ha esordito la Lombardo, per poi aggiungere “Io non ho mai lasciato Kikò, Kikò non ha mai lasciato me, noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza.”

Ambra Lombardo chiarisce: “Nessun problema nell’intimità con Kikò”

L’ex professoressa, che spera in un futuro nel mondo dello spettacolo, ha dunque smentito la rottura con Kikò Nalli. Ambra ha poi voluto fare ulteriori chiarimenti, spiegando che “Non abbiamo alcun problema interno alla coppia, non abbiamo alcun problema di intimità… per niente!” Poi aggiunge “Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme. Kikò è un uomo meraviglioso e cerchiamo per quanto possibile di risolvere le difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città e, come tutte le coppie nella nostra stessa situazione, litighiamo… troviamo però sempre il modo per fare la pace. – e conclude – Del resto non ho voglia di parlare o di lasciare dichiarazioni su questa mia vicenda personale.”

