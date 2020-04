Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati?/ Lui: “non mi interessa il gossip”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati o stanno trascorrendo un momento di crisi a causa della lontananza per l’emergenza coronavirus? L’ex gieffina e l’ex marito di Tina Cipollari, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello, hanno iniziato una storia d’amore che ha appassionato gli amanti del gossip. Da diverso tempo, però, la bellissima professoressa dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip e il famoso hair stylist non si mostrano più insieme scatenando rumors sul loro rapporto. Ad alimentare le voci di una crisi tra i due sarebbe stato un gesto di Ambra Lombardo che avrebbe smesso di seguire su Instagram Kikò. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due? A svelare dettagli dell’attuale situazione è stato lo stesso Kikò che è intervenuto telefonicamente ai microfoni del portale Gossip e Tv.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli, la verità sul loro rapporto: “facessero quel che gli pare”

Se Ambra Lombardo non ha ancora rilasciato dichiarazioni sul suo attuale rapporto con Kikò Nalli, quest’ultimo, ai microfoni del portale Gossip e Tv ha rilasciato poche, ma significative parole. “Non mi interessa più il gossip, facessero quello che gli pare. Ho cose molto più importanti da affrontare in questo momento”, ha dichiarato l’ex marito di Tina Cipollari che, in questo momento, è concentrato sulla sua vita e su quella dei figli. Cosa sarà accaduto, dunque, tra Ambra e Kikò? Difficile dare una risposta a questa domanda. La Lombardo, nel frattempo, continua a mostrarsi ai fans sempre più bella, serena e sorridente. Tra i due, dunque, sarà in corso solo una crisi? Ai posteri l’ardua sentenza.



