Ambra Lombardo, ex di Kiko Nalli/ “E’ finita, deve essere lui a dire la verità!”

Ambra Lombardo in versione sirena, con i capelli sciolti e la schiena nuda. Ambra Lombardo combattiva contro chi ancora oggi continua ad offenderla sui social per via delle sue foto e per il suo percorso al Grande Fratello. Ambra Lombardo single. Questo è quello che possiamo dire di lei in queste ore ripercorrendo la sua ultima storia personale, la stessa che continua ad interessare al pubblico che, nonostante le sue parole, continua a chiedersi se davvero sia finita con Kikò Nalli. Oggi avremo l’opportunità di sapere qualcosa di più visto che Kikò Nalli è tra gli ospiti di Vieni da Me e tutti sono già pronti a scommettere che sia proprio l’ex di Tina Cipollari ad alzare il velo sulla sua vita privata: è solo una decisione dovuta a questo periodo di quarantena o, ancora una volta, è un problema di priorità come ha già denunciato più volte la bella maestrina.

AMBRA LOMBARDO HA CHIUSO CON KIKO’ NALLI, PERCHE’?

Fatto sta che Ambra Lombardo ha chiuso con Kikò Nalli e lo ha confermato anche in una nuova intervista rilasciata a DiPiù Magazine: “Sì, è finita. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare”. E non finisce qui perché mentre il giornalista incalza, lei continua a dire che non vuole spiegare quello che è successo ma che sicuramente c’è qualcosa che solo lui può dire per evitare problemi, che sia forse qualcosa legato proprio alla situazione con Tina e con i suoi figli? “Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui”. Lo farà proprio oggi pomeriggio?



