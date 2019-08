Ambra Lombardo fa impazzire Kikò Nalli/ Foto al naturale, lui: “Che sventola!”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli sempre più innamorati. A chi non credeva alla loro storia, la coppia ha risposto con i fatti e con le dimostrazioni che la loro storia è reale ma soprattutto importante. Lo dimostrano anche le parole d’amore che Kikò dedica alla sua dolce metà, come quelle scritte sotto l’ultimo scatto da lei pubblicato su Instagram. In questo Ambra si mostra totalmente al naturale, senza un filo di trucco e ancor più bella. “Siamo un po’ arabe, un po’ normanne, un po’ greche, un po’ spagnole…Non abbiamo bisogno di “rifarci”… Ci ha già rifatte più volte la storia…” scrive poi la Lombardo nella didascalia che accompagna lo scatto. Una foto che fa impazzire Kikò: l’ex marito di Tina Cipollari le scrive infatti un chiaro e dritto “Che sventola!”

Ambra Lombardo replica alle critiche

La bellissima Ambra Lombardo è molto attiva sui social. La compagna di Kikò Nalli è infatti sempre molto attenta a ciò che accade ed è pronta anche a replicare alle critiche del web. È capitato proprio pochi giorni fa quando, di fronte ad alcune critiche verso Kikò, la Lombardo si è sentita in dovere di intervenire in prima persona. Ecco il suo sfogo: “Non esiste una classifica di cattiverie. – ha scritto Ambra – E i personaggi pubblici non sono in dovere di accettarle passivamente. Prima di essere personaggi, siamo persone! E se mi becco una cattiveria gratuita, ne restituisco un’altra di rimando”. L’ex gieffina è infatti stufa delle critiche nei suo riguardi e in quelli del suo compagno, spesso nate per pretesti davvero futili.





© RIPRODUZIONE RISERVATA