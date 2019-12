Ambra Lombardo ha sofferto di anoressia?/ “A 15 anni ho fatto guerra allo specchio”

Ambra Lombardo, la fidanzata di Kiko Nalli ed ex concorrente del Grande Fratello, ha postato sui social alcune foto accompagnate da una lunghissima didascalia in cui ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari. Le parole della professoressa del Grande Fratello hanno fatto immediatamente pensare ad un possibile problema di anoressia, visto che la Lombardo parlando del suo corpo lo definiva oversize. Tutto è nato da alcuni scatti che la ritraggono in splendida forma, ma che l’hanno portata indietro nel tempo; per la precisione a quando aveva quindici anni e sognava di lavorare nel mondo della moda. “Queste foto mi fanno pensare a me quindicenne!” – scrive così la ex gieffina nella lunga didascalia che accompagna gli scatti. “Quando sono diventata donna, e per svariati anni a seguire, ho fatto guerra allo specchio! Vedevo le modelle in tv e al sogno di un lavoro come quello abbinavo il patema di avere un corpo filiforme come il loro… Un corpo che non avevo! Ero alta, avevo un bel viso! Ma non ero magra come un grissino! Vedevo i miei fianchi, le mie gambe e il mio fondoschiena oversize! Non avevo una 38, né una 40 e spesso neanche una 42!” scrive la Lombardo.

Ambra Lombardo: “entrare nelle taglie della moda è diventata un’ossessione”

Le misure perfette sono state per tanti anni una vera e propria ossessione per Ambra Lombardo come ha raccontato nel lungo post condiviso su Instagram. “Entrare nelle taglie della moda è diventato un obiettivo” – scrive la fidanzata di Kiko Nalli, che prosegue dicendo – “col tempo è diventata un’ossessione. Poi un malanno! E molto serio! Ho sofferto e ha sofferto chi mi ha avuta accanto! Quando ho iniziato a fare la modella essere filiforme era la mia sola preoccupazione e ne ho fatti di affronti imperdonabili al mio corpo, che pure non mi ha mai voltato le spalle!”. Un momento difficilissimo da cui la ex concorrente del Grande Fratello è riuscita ad uscirne e a cui oggi guarda con maturità. “Quanto è vero che età e maturità ci danno consapevolezza e mutano la percezione che abbiamo di noi stessi!” – precisa la Lombardo che parlando della sua forma fisica di oggi racconta – “oggi mi alleno poco perché ho poco tempo! Mangio sano non per angoscia di ingrassare ma per stile di vita e per gusti!”. Ma non finisce qui, visto che la prof del GF continua scrivendo: “ho dato un taglio alle privazioni e al controllo spasmodico degli alimenti!”.

Ambra Lombardo: “Accettatevi…”

Col passare del tempo però Ambra Lombardo è arrivata ad una conclusione importante: “ho smesso di desiderare di diventare quello che non ero. E come per magia, o per miracolo, o per il patto col diavolo che non ho mai fatto ma su cui ho fantasticato tante volte, sono diventata esattamente come desideravo! Ho iniziato a piacermi quando ho smesso di voler essere diversa!”. Una consapevolezza diversa quella raggiunta da Ambra Lombardo che oggi, non solo si piace, ma si accetta per come è. Infine un consiglio per tutte le donne: “ne ho viste di donne bellissime nella mia vita, specie sul lavoro, ma, ve l’assicuro, non ce n’è mai stata una che mi abbia fatto venire voglia di fare cambio! Accettatevi… E il vostro specchio, da specchio delle brame, diverrà lo specchio delle meraviglie! ❤”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 19 Dic 2019 alle ore 1:31 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA