Ambra Lombardo in pena per amore?/ “La relazione più sana della mia vita è stata..”

Ambra Lombardo in pena per amore. La bella maestrina del Grande Fratello targato Barbara d’Urso è rimasta ferma al palo ed è ormai da un anno che, a causa di restrizioni e lockdown, si muove poco dalla sua Sicilia ed è sempre indaffarata con il suo lavoro e con i suoi ragazzi. A peggiorare le cose ci ha pensato la fine della sua relazione con Kikò Nalli dopo un periodo un po’ particolare. Lui stesso ha spiegato al settimanale Vero che le cose tra loro sono ormai finite anche se hanno un rapporto molto bello e si sentono tutti i giorni: “Mai dire mai…Abbiamo un rapporto bellissimo…Ci sentiamo tutti i giorni… C’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così…”. Quel purtroppo di Kikò Nalli fa ancora sognare i fan proprio mentre la bella Ambra Lombardo sembra voler confermare questa relazione forse non idilliaca visto che sui social, proprio qualche ora fa, ha voluto sottolinearlo.

Ambra Lombardo in pena per amore dopo l’addio a Kikò Nalli

In particolare, Ambra Lombardo qualche ora fa ha scritto sui social: “Gaio, mi avessero detto che eri tu l’uomo col quale avrei instaurato la relazione più sana della mia vita, mi sarei vestita meglio 🙋🏻‍♀️Ave Cesare”. La battuta della maestrina è ben chiara visto che parla di una relazione che non è poi così sana: “Ho capito l’importanza id avere un compagno accanto nel momento della difficoltà e questo ha pesato molto nella mia decisione di lasciarlo”. Come finirà adesso per lei e tra loro?

