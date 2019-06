AMBRA LOMBARDO/ “Io e Kikò Nalli stiamo pensando alla convivenza, ma i figli…”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. A distanza di diverse settimane dalle rispettive uscite dalla casa del Grande Fratello 16 la coppia continua a restare unita, anzi tanti sono i progetti per il futuro. Durante un’intervista rilasciata nel programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, la professoressa del GF 16 ha parlato della storia con Kikò: “La nostra è stata una scintilla mentale e poi è divampata questo fuoco”. Un fuoco che ha spinto la concorrente, una volta uscita dalla casa, a lasciare il fidanzato per dichiarare il suo amore all’hairstylist. Ora però Ambra e Kikò si ritrovano a vivere una storia a distanza: lei vive a Milano e lui a Roma. Giada Di Miceli, la conduttrice di “Non succederà più” ha chiesto se hanno pensato ad una convivenza. “Embè, guarda io credo poco alle storie a distanza. Sono adulta. Credo nella forza dei sentimenti, ma non credo nelle favole. Un amore va coltivato, vissuto e condiviso. Io ho subito sollevato questa perplessità” dice Ambra anticipando che la convivenza è nell’aria.

Ambra Lombardo: parla di figli e Tina Cipollari

Non solo, la professoressa del Grande Fratello non nasconde di sognare una vita con l’hairstylist fatta di famiglia e figli. “Non sono nata ieri. So che Kikò ha dei bellissimi figli. Ora non sto lì a dire “adesso facciamo questo, tra un anno quest’altro”. La famiglia non è una cosa che immagino. Cioè, non la vivo con qualche aspettativa particolare. A me piace lui e tutto quello che arriva con lui mi rende felice”. Ambra Lombardo ha anche parlato di Tina Cipollari e che un giorno le piacerebbe conoscerla: “Tina è stata divertentissima, la seguo da tanti anni. Non ho mai fatto esternazioni di sorta su di lei anche se sono stati riportati dei virgolettati. Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò. Incontrarla? Sì, un giorno sicuramente accadrà, capiterà. Io sono una possibilista, sono di mente molto aperta. Ho già avuto esperienze con persone che avevano avuto figli da altre relazioni, conosco le dinamiche di famiglie allargate”.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli a Temptation Island Vip?

Durante l’intervista a Radio Radio, Ambra Lombardo ha parlato anche dell’indiscrezione che la vorrebbe con il suo amato Kikò Nalli tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island Vip. “Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne. Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire. Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio” ha detto la professoressa.

Ambra Lombardo: dopo il Grande Fratello 16

La ex gieffina ha anche parlato del suo futuro lavorativo dopo l’esperienza televisiva del GF 16. “Sono per abbracciare le opportunità che la vita ti offre specie se sono rare ed uniche proprio come quella del Grande Fratello” ha detto la bella Ambra Lombardo che in passato ha partecipato anche al concorso di bellezza di Miss Italia. “Dopo la partecipazione al concorso di Miss Italia avevo iniziato a fare la modella e la presentatrice, ho all’attivo varie esperienze di questo tipo” ha precisato la Lombardo che non nasconde che non le dispiacerebbe di fare la conduttrice: “l’ho fatta per tanti anni, anche se adesso sono un pò più popolare”. a fare la conduttrice e presentatrice.



