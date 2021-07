Ambra Lombardo “Kikò Nalli? Ancora coinvolto da Tina Cipollari”/ “Era triste quando…”

La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata nella Casa del Grande Fratello, è finita ormai da tempo. Eppure l’affascinante professoressa sembra non chiudere del tutto le porte al suo ex. Di lui ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, durante la quale ha ammesso di aver avuto, dopo Kikò, altre frequentazioni ma di essere oggi single. “Recentemente ho avuto una frequentazione con un uomo ma è finita malissimo. […] Voleva un ascensore sociale. Uno strumento per arrivare alla popolarità”, ha raccontato la Lombardo, che ammette di amere ancora nel suo cuore Kikò. “Non posso fare a meno di dire che ho amato tantissimo quell’uomo. – ha ammesso – Di averlo cercato. Confortato. Capito. Aspettato fino al punto in cui però mi sono resaconto che, insieme, non saremmo andati da nessuna parte.”

Ambra Lombardo: “Kikò Nalli ancora emotivamente coinvolto da Tina Cipollari”

Ambra Lombardo si sbilancia anche sul possibile ritorno di fiamma: “Se lo rivedrei? Potrei, soprattutto perché Kikò è la persona che più di ogni altra ha cercato di capirmi. Ed è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e, forse, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”, ha rivelato l’ex gieffina, spiegando poi il perché di quest’ultima frase. “Se ama ancora Tina? Bisognerebbe chiederlo a lui; però, mi creda, ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. – ha raccontato la Lombardo, per poi concludere – Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi.”

