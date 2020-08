Ambra Lombardo: “Kikò? Sono stanca di aspettare”/ “La mia sarà un’estate da single”

Ambra Lombardo conferma la fine della relazione con Kikò Nalli attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la professoressa siciliana annuncia di essere tornata single. La 34enne sogna di formare una famiglia e vivere un amore quotidiano, cosa che con Kikò Nalli non è riuscita a fare. “Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stanca di aspettare”, ha dichiarato Ambra Lombardo al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ambra e Kikò si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello dove si sono innamorati. I due, tuttavia, per due stili diversi, non sono riusciti a vivere la storia come avrebbero voluto. Ambra, infatti, vive a Milano, mentre Kikò a Roma dove lavora e si occupa dei tre figli nati dal matrimonio con Tina Cipollari. Dopo aver tentato di far funzionare la storia, i due avrebbero così deciso d’intraprendere due strade diverse.

AMBRA LOMBARDO TORNA SINGLE: “NON CI SONO PROSPETTIVE PER IL FUTURO”

Bellissima e in splendida forma, Ambra Lombardo si sta godendo quella che definisce “un’estate da single”. La professoressa siciliana, infatti, ai microfoni del settimanale Nuovo racconta di non trovare altre definizioni per il suo attuale stato sentimentale. “La mia sarà una estate da single. Anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi. Il problema è che non mi sembra ci siano prospettive per il futuro”, ha ribadito. Tra Ambra e Kikò, dunque, è davvero tutto finito o i due troveranno un modo per ritrovarsi e far funzionare le cose? Per il momento, Ambra continua ad allenarsi nonostante il grande caldo in attesa di capire se l’amore tornerà a bussare alla sua porta.



