Ambra Lombardo “Mi sposo, viva l’amore”/ Lo scherzo e i segnali lanciati a Kikò Nalli

Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno di nuovo insieme? Ci sperano i fan. Un post dell’ex concorrente del Grande Fratello comunque riaccende le loro speranze. L’ipotesi è che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma. Tornata a insegnare, Ambra Lombardo su Instagram ha interrogato i suoi fan circa la sua destinazione. Proprio rispondendo alle domande dei fan ha lanciato quello che loro ritengono essere un indizio. «Mi auguro di vederti con Kikò, anzi di risolvere i problemi», le ha scritto una fan. E la professoressa ha risposto con una emoticon particolare, quella delle due mani unite tra loro in preghiera. la stessa Ambra Lombardo spera di riavvicinarsi a Kikò Nalli? Ma gli indizi non sono finiti qui per gli “investigatori” della rete. In un post su Instagram ha anche scritto: «A che servono gli incroci, se poi ognuno ha la sua strada…», citando Emma Marrone. Un altro segnale per l’ex marito di Tina Cipollari?

AMBRA LOMBARDO “MI SPOSO”, LO SCHERZO E I SEGNALI LANCIATI A KIKÒ NALLI

Volata in Puglia per uno shooting, Ambra Lombardo comunque ha scherzato con i suoi fan in merito al suo desiderio di sposarsi. «Lo sapete che mi sposo? Sì, ho deciso. Basta perdere tempo! Ecco, viva l’amore. E io ho deciso di sposarmi». In realtà indossava un abito da sposa per uno shooting, appunto, ma chissà se anche questo è un segnale per far intendere a Kikò Nalli che ha intenzione di costruire qualcosa di importa a livello sentimentale in questa fase della sua vita. La loro storia d’amore, nata all’interno della Casa del Grande Fratello,è comunque giunta al capolinea di recente. Non sono ancora chiari i motivi della rottura, peraltro inaspettata per i loro fan. Non tutto però potrebbe essere perduto per Ambra e Kikò. Ci sono quegli indizi sui social che inevitabilmente spingono i loro fan a sperare che possano superare i problemi che li hanno spinti ad allontanarsi. Ma si riavvicineranno davvero?





