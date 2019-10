Ambra Lombardo, seno nuovo a Pomeriggio 5/ “Tutto grazie al prof Lorenzetti!”

Ambra Lombardo torna nello studio di Pomeriggio 5. La modella ed ex professoressa, conosciuta nella Casa del Grande Fratello 16, torna ospite della d’Urso per mostrarsi dopo l’intervento di mastoplastica additiva a cui si è sottoposta solo pochi giorni fa. Ambra ha infatti deciso di aumentare la sua taglia di seno, arrivando ad una terza abbondate e non solo per una questione di carattere estetico. La compagna di Kikò Nalli ha infatti raccontato “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno.” Da qui la decisione di sottoporsi a questo intervento di chirurgia plastica, seguito dal noto professor Lorenzetti, che lei stessa ha ringraziato nelle ultime stories pubblicate su Instagram.

Ambra Lombardo a Pomeriggio 5 dopo l’intervento al seno

Oggi Ambra Lombardo mostrerà a Barbara d’Urso e al pubblico com’è cambiato il suo corpo dopo l’intervento. Nelle storie su Instagram la si può vedere con un outfit di un rosa acceso ma per nulla scollato. Di recente la Lombardo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RadioRadio, durante il programma “Non succederà più”, dove ha parlato del rapporto con Kikò Nalli. “Io e Kikò Nalli stiamo insieme, siamo fidanzati, abbiamo avuto qualche scontro a causa di qualche mia lamentela. – ha ammesso – Come ogni donna vorrei il mio uomo accanto. Tante volte la sua mancanza e impossibilità di creare spazi per noi un po’ mi pesa. Ho lanciato qualche piatto, ecco, diciamo così. Una volta che avrò strutturato la mia vita tutto andrà liscio.”

