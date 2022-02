Ambra Lombardo si sposa: matrimonio con Lorenzo Cascino/ “Non serve San Valentino…”

Momento magico per Ambra lombardo che, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il proprio matrimonio. La bellissima professoressa che il pubblico ha conosciuto durante il Grande Fratello 16, l’ultima edizione della versione nip del reality show condotta da Barbara D’Urso, sposerà il fidanzato Lorenzo che aveva presentato ai propri followers pochi giorni fa. “Non serve San Valentino”, ha scritto nella didascalia che accompagna il video aggiungendo anche l’emoticon di un anello di fidanzamento. La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta a Miami dove la coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax.

Lorenzo è un imprenditore e, nel presentarlo ufficialmente ai followers, Ambra Lombardo, sotto la foto che vedete in alto, aveva scritto: “Enniente! Sì che si era capito… Ma… Nuntio vobis gaudium magnum: habemus fidanzatum! Che poi, veramente: Lorenzo è un sant’uomo! Ha la pazienza di Giobbe! Il seggio pontificio glielo daranno ad honorem! Sempre elegante e dimesso, è capace come nessuno di gestire le mie follie (vd. foto)! Detto ciò, mia sorella mi ha fatto notare la forma oscena della mia scollatura. Che la brutta persona sia io è chiaro!”.



Ambra Lombardo, matrimonio con Lorenzo: gli auguri degli ex gieffini

Nella casa del Grande Fratello, nonostante la breve permanenza, Ambra Lombardo aveva trovato l’amore in Kiko Nalli. La storia tra l’ex marito di Tina Cipollari e la professoressa era ufficialmente iniziata dopo l’uscita dalla casa di Kiko. La storia tra i due, tuttavia, non ha superato le varie sfide della vita quotidiana portando alla rottura. Ambra ha così ritrovato l’amore con Lorenzo che le ha chiesto di sposarlo ricevendo un sì come risposta.

Sotto il video della proposta, sono tanti i commenti e i messaggi di auguri di fan e amici come quelli della vincitrice di quell’edizione del reality ovvero Martina Nasoni, Ema Kovac e Francesca Piccinini. La data delle nozze, tuttavia, per il momento, non è stata ancora svelata.

