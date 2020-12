Ambra Mattioli/ “A The Voice Senior il mio amore per David Bowie”

Ambra Mattioli e il suo amore per David Bowie ha conquistato tutti a The Voice Senior, la cantante ospite a Oggi è un altro giorno ha raccontato la sua passione per il celebre artista. «Io sono un’interprete, cerco di divulgare i suoi capolavori dal momento che lui non lo può più fare. Cerco di portarlo ai più giovani che non hanno avuto la nostra fortuna di conoscerlo», ha spiegato la donna nello studio di Serena Bortone: «L’ho visto in concerto ma non l’ho mai visto vis a vis. Faccio continuamente una serie di sogni e l’ho sognato tante volte e ho avuto tanti insegnamenti da lui. Mi ha tracciato la strada. Ad agosto l’ho sognato e mi diceva di portare sui palchi Blackstar, il suo ultimo capolavoro uscito due giorni prima della sua morte».

Ambra Mattioli ha poi aggiunto: «Nel sogno gli ho risposto che non era possibile, lui nei sogni ha iniziato a ripetermi Blackstar ma mi mancava tutto. Insomma, sono usciti fuori dei musicisti all’improvviso: abbiamo lavorato nove mesi in studio e mi ha detto nel sogno “al gossip ci penso io”». Non c’è nessuna intenzione di imitare, ha rimarcato la cantante: «Io sono così da sempre, porto i capelli in questi modi da sempre. Nell’arco di tutta la mia vita ho cantato di tutto, ma David Bowie è l’amore che porto dentro ed è quello che mi piace fare».

Ambra Mattioli ha poi parlato del marito: «Mio marito è il mio primo fan. Ci adoriamo, lui è molto dentro la cosa perchè sa quanto io soffra di questa mancanza: mi è mancato il mio amico, il mio incoraggiamento, è difficile da spiegare il rapporto con Bowie. É un amore molto forte che ha indirizzato tutte le scelte della mia vita». Presente in collegamento anche Clementino, che ha puntato su Ambra Mattioli a The Voice Senior: «Io ero di spalle, sentivo una voce maschile e mi son detto che questa voce assomigliava a quella di Bowie. Mi giro e dico “lui è bravo proprio”. Aveva l’abbigliamento e la voce da uomo, poi quando ha detto che si chiamava Ambra la mia espressione è stata fantastica».

