E’ una storia toccante, una storia che è manifesto di forza di volontà, di grinta; non a caso, la sua storia è diventata un documentario. Stiamo parlando di Ambra Sabatini, ospite oggi a La Volta Buona; talento indiscusso dello sport italiano, campionessa paralimpica che ricordiamo tutti con orgoglio per il successo strepitoso alle Olimpiadi di Tokyo. Nel salotto di Caterina Balivo racconta il suo segreto, ciò che c’è dietro i successi e soprattutto dietro la capacità di valicare uno degli ostacoli più insormontabili che poteva trovare lungo il percorso della sua vita: l’incidente e l’amputazione della gamba. “Io sono sempre la stessa, un po’ sognatrice e sempre con l’obiettivo di crescere e con la voglia di mettersi alla prova. Questo è forse il segreto del mio successo; porsi sempre grandi obiettivi e rialzarsi sempre dopo le cadute”.

Ambra Sabatini a La Volta Buona: “Il podio a Tokyo ha ripagato la mia sofferenza…”

Ambra Sabatini ricorda tutto dell’incidente, compreso il momento in cui i genitori erano sul momento di dirle dell’amputazione della gamba ma lei li scacciò via perchè aveva già capito tutto: “Ricordo quel momento, ero all’ospedale di Firenze ed ero rimasta cosciente lungo tutta la durata dei soccorsi; è stata la mia forza, non volevo lasciarmi andare e restare aggrappata a quel momento per restare in vita. Sapevo che la situazione era grave, avevo visto la gamba, dentro di me ipotizzavo già il mio futuro e quasi speravo che me l’avrebbero amputata”. La campionessa ha dunque aggiunto: “Ho scacciato mio fratello e mamma come a dire: ‘Ci sono, ho tutto sotto controllo’. Sono stati diversi i momenti difficili, è stato un percorso verso il ritorno alla quotidianità e dovevo riprendere il mio corpo, imparare di nuovo a fare tutto. Fortunatamente accanto a me c’è sempre stata la mia famiglia, la voglia di ritornare a fare sport, questo mi ha salvato…”.

Dopo i tormenti dovuti all’incidente, gli attimi di paura pensando alla necessità di ricostruire la propria vita, Ambra Sabatini si è affidata proprio ai principi raccontati in precedenza. Non ha voluto mollare, anzi, ha alzato l’asticella dei suoi obiettivi conquistando forse il maggiore dei successi agognati: “Il podio a Tokyo? Ha ripagato la mia sofferenza, è stato come chiudere un cerchio”.