Ambra Scamarda, chi è la moglie di Matteo Amantia Scuderi degli Sugarfree: “Dopo Ora o Mai Più mi auguro grande creatività”

Sta andando in onda la 6a puntata di Ora o Mai Più e si è ormai arrivati al giro di boa in attesa della finalissima che andrà in onda sabato prossimo. Prima delle esibizioni i cantanti hanno ricevuto i videomessaggi dei proprio cari e per Matteo Amantia Scuderi, ex leader degli Sugarfree è intervenuta la moglie Ambra Scamarda. “Cleptomania la sento cantante da Matteo da una vita è stato un tormento per tutti quindi anche per me.” ha premesso la mogliee madre dei suoi due figli.

E subito dopo la moglie di Matteo Amantia Scuderi, Ambra ha concluso l’intervista rivelando cosa si augura dalla partecipazione dell’ex leader degli Sugarfree a Ora o Mai Più: “Mi auguro periodi di grande creatività e produttività dal punto di vista artistico. Miglioramento discografico Maggiore attenzione dalle radio questo glielo auguro.” E poi rivolgendosi direttamente a lui gli ha augurato di non cambiare strada.

Matteo Amanti Scuderi e la moglie Ambra Scamarda: “Dopo il successo problemi con la casa discografica”

Dopo il video messaggio di Ambra, moglie di Matteo Amantia Scuderi ha rivelato perché secondo lui dopo l’enorme successo di Cleptomania e persino un Sanremo con Solo lei mi da ha iniziato ad avere problemi con la sua casa discografica. Le divergenze di vedute unite ad un suo stato d’animo non predisposto l’hanno spinto ad allontanarsi dalla sua band prima e dalla musica poi. Dopo due anni di silenzio, però, ha deciso di riprendere in mano la sua vita.