Ambra Scamarda è la moglie di Matteo Amantia: la prima apparizione pubblica a Ora o mai più 2025

La vita privata e sentimentale di Matteo Amantia è rimasta un mistero per quasi tutta la durata di Ora o mai più 2025, fino a quando, nel corso della semifinale, sua moglie Ambra Scamarda ha fatto la sua apparizione per un filmato dedicato al marito. Ambra è la moglie di Matteo Amantia da molti anni, i due stanno insieme da 25 anni, dunque già ai tempi del successo con gli Sugarfree. I due hanno anche due figli, avuti proprio nei primi anni insieme, e condividono la passione per la musica: “Anch’io sono una musicista”, ha infatti raccontato Ambra.

Ambra è una donna che preferisce stare lontana dai riflettori, tuttavia ha fatto un’eccezione in occasione di questa nuova avventura televisiva di Matteo Amantia, raccontando anche dettagli inediti del periodo buio che lui ha vissuto dopo il grande successo degli Sugarfree. “Quando è passato tutto da una parte è stata una liberazione, perché lui viveva un malessere, però è stato anche difficile per lui trovare un nuovo equilibrio”, ha rivelato la donna alle telecamere di Ora o mai più 2025.

Matteo Amantia abbottonato sulla vita sentimentale ma svela un retroscena sulla sua carriera

Se su sua moglie Matteo Amantia ha tenuto la bocca cucita per tutti questi anni, non ha fatto lo stesso per quanto riguarda la carriera e alcune fasi cruciali della sua attività. In una bella intervista a Superguidatv ha raccontato di aver vissuto momenti molto difficili a livello personale e creativo, arrivando a tralasciare la sua più grande passione.

“Ho perso l’ispirazione e non ho più scritto. Mi sono dedicato ad altro. Poi ci fu un episodio che mi ha smosso qualcosa dentro, mi sono fermato a riflettere su chi fossi e proprio da quel momento si è riaccesa in me la voglia di fare musica. E così ho fatto”, ha confidato il frontman degli Sugarfree. Questa sera, sabato 1 marzo, Matteo Amantia si gioca tutto a Ora o mai Più 2025 e farà l’impossibile per provare a conquistare un sogno.

