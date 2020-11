Ambra & Yves chi sono?/ Ballerini, acrobati e circensi: mix vincente? (Tu si que vales)

SCOPRI CHI SONO AMBRA & YVES

Questa sera, su Canale 5, andrà in scena la finalissima del programma “Tú sí que vales“. Fra gli artisti in lizza per la conquista del titolo di campione dell’edizione 2020 della trasmissione targata Mediaset non ci sono solo cantanti o musicisti, ma anche performer: è il caso del duo formato da Ambra & Yves, il cui eclettismo e la cui poliedricità ben si sposano con l’elevato tasso di spettacolarità ricercato dagli autori. I due, infatti, sono al tempo stesso ballerini, acrobati e circensi e usano i loro corpi come strumenti per suscitare emozioni negli occhi e nelle menti di coloro che si trovano a osservarli. La loro sinuosità, le loro linee pulite, i loro arabeschi tracciati in aria sono paragonabili a una forma d’arte vera e propria e gli italiani se ne sono accorti

AMBRA & YVES: DAL CIRCO ALLA TV

Ambra & Yves si sono esibiti con successo nel corso della trasmissione “Tú sí que vales”, presentando un numero alle fasce eseguito a ritmo di tango, portando sul palco un misto di tecnica e sensualità che ha letteralmente mandato in visibilio i giudici e il pubblico. Quest’ultimo, in particolare, ha votato all’unisono sì: un giudizio che, unito a quello di Scotti, De Filippi, Zerbi e Mammuccari, ha permesso al duo di accedere direttamente all’atto conclusivo del contenitore televisivo. Come ricorda il portale “Passione Circo”, i due ragazzi, lei italiana (Ambra Faggioni), lui spagnolo (Yves Nicols), “si sono esibiti nei più grandi circhi di fama internazionale: il Circo Knie, il Circus Krone, il Circus Arlette Gruss, il Circo Roncalli, il circo Americano e il Cirque d’Hiver Bouglione”. Da registrare anche la loro partecipazione all’edizione numero 18 del Festival del Circo di Latina, che ha riscontrato, come accade puntualmente, enorme successo fra gli spettatori. Insomma, il talento non manca di sicuro e la possibilità di vincere è concreta. Non resta che giocarsela fino in fondo.



