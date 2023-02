Ambrose ed Eunice, chi sono i genitori Paola Egonu/ La campionessa: “ho un sogno da realizzare”

Ambrose ed Eunice, ecco chi sono i genitori di Paola Egonu: il loro inizio in Nigeria e poi…

Dietro il successo della pallavolista Paola Egonu, c’è sicuramente lo zampino e il supporto dei suoi genitori, Ambrose Egonu ed Eunice Egonu, che hanno sempre spronato la figlia ad inseguire i propri sogni. La loro storia è cominciata in Nigeria molto tempo prima che Paola e gli altri due fratelli, Angela e Andrea, vedessero la luce. La stessa campionessa ha raccontato che i suoi genitori si sarebbero incontrati quando erano ancora giovanissimi, in Nigeria, e che insieme avrebbero deciso di trasferirsi in Italia per cercare una vita migliore.

Chi è Paola Egonu, co-conduttrice a Sanremo 2023/ La carriera e le mille battaglie

Quello dalla Nigeria all’Italia pare non sia stato l’unico grande viaggio di Eunice e Ambrose: i genitori di Paola Egonus, infatti, dopo aver vissuto per anni a Cittadella, si sarebbero trasferiti a Manchester, in Inghilterra, dove poi hanno deciso di stabilirsi. Della loro vita privata, ad ogni modo, non si sa moltissimo, questo perché hanno sempre preferito restare alla larga dai riflettori e dalle luci dello spettacolo, lasciando le scene alla figlia, sulla bocca di tutti per le sue grandiose gesta sportive.

Fabiola Bellù, chi è la prima allenatrice di Paola Egonu/ "Si demoralizzava perché..."

Il legame di Paola Egonu con papà e mamma Ambrose ed Eunice: “ho un sogno che vorrei realizzare”

La ragazza, tuttavia, ha sempre espresso grande ammirazione e gratitudine nei confronti dei suoi genitori, sottolinenando l’impatto positivo che hanno avuto nella sua vita. Come anticipavamo, i genitori di Paola Egonu hanno avuto in totale tre figli, oltre alla campionessa Paola, la figlia Angela ed il figlio Andrea. In Italia la coppia ha anche un’altra parente, vale a dire Terry Enweonwu, cugina della famosa pallavolista. La campionessa non ha mai fatto mistero di essere estremamente legata a mamma e papà ed in una intervista a VolleyNews ha detto di volersi occupare di loro in futuro: “Vorrei essere in grado di prendermi cura della mia famiglia senza che debbano lavorare. Si sono presi cura di me e dei miei fratelli per tutta la vita e vorrei che si godessero la vita, pensassero di più su se stessi e non si preoccupassero dei loro figli. Questo è il mio sogno.”

LEGGI ANCHE:

Michal Filip e Kasia Skorupa, ex fidanzate Paola Egonu/ "Amare una donna? L'ho ammesso ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA