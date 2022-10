Ambrosi (Fatto) insulta moglie Lorenzo Fontana/ “Non può separarsi ma la disprezzo”

IL POST DI INSULTI AD EMILIA CAPUTO, MOGLIE DI LORENZO FONTANA: BUFERA SULLA GIORNALISTA DEL “FATTO” ELISABETTA AMBROSI

Non si placa la polemica sulla giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, Elisabetta Ambrosi, dopo il post su Facebook di insulti e disprezzo gettati contro il neo-presidente della Camera Lorenzo Fontana e la moglie Emilia Caputo. Bersagliato dalle critiche per il suo essere, oltre che n.2 della Lega, un «ultracattolico anti-abortista e conservatore» come viene definito in toni “leggeri” in questi giorni, Fontana non è l’unico obiettivo del post polemista della giornalista sul proprio account personale. Ambrosi ha infatti scritto nel suo intervento, corredato dalla foto del leghista con la moglie e la figlia ai tempi del Governo Conte-1: «Ammetto. Non dico più, ma come Fontana disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. Poi forse magari è povera, non può separarsi bla bla. Resta la disistima».

Il post, come prevedibile, è stato oggetto di critiche e polemiche pesantissime per cui la giornalista Elisabetta Ambrosi alla fine ha deciso di rimuoverlo da Facebook: non solo, ha scritto un ulteriore post in cui avverte chi l’ha criticata, «Avviso – ha scritto la giornalista del “Fatto” – tutti quelli che mi hanno insultato in merito al post su Fontana, o lo faranno, saranno denunciati alle autorità competenti». Assieme al post cancellato di Ambrosi sempre sul “Fatto” fa discutere la vignetta di Vauro in cui con l’eloquente «mancava la ciliegina sula torta» raffigura il Presidente della Camera sopra in escremento.

SALVINI REPLICA ALLA GIORNALISTA DEL FATTO: “SE LA PRENDE CON LA MOGLIE PER ATTACCARE IL PRESIDENTE FONTANA”

In prima battuta replica al post di Elisabetta Ambrosi e alla vignetta di Vauro la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché: «Si possono non condividere le idee ma non può e non deve mai venir meno il rispetto. Vauro e la giornalista del Fatto Quotidiano hanno superato il limite. Solidarietà al presidente Fontana e alla sua famiglia». Ancora più netto il leader della Lega Matteo Salvini, tra l’altro testimone di nozze di Lorenzo Fontana: «Prendersela con la moglie (e mettere la foto della figlia) per attaccare il Presidente della Camera è davvero una follia. A sinistra (giornalisti compresi) stanno veramente perdendo equilibrio, rispetto e buonsenso».

L’attacco ad Emilia Caputo e al marito Lorenzo Fontana rappresentano un inizio già piuttosto “teso” dei rapporti tra media e nuova maggioranza nel Paese, frutto di una campagna elettorale dove i toni non sono stati sempre idilliaci. Se però si possono considerare come normale e giusto diritto di critica e satira le scelte di Fontana alla Camera e Ignazio La Russa al Senato, sfociare nel “disprezzo” coinvolgendo la famiglia di un politico (con toni platealmente da biasimare) è decisamente “oltre”. Il “caso Ambrosi” si aggiunge alla vicenda durata il tempo di una giornata del video alterato sulle dichiarazioni passate di Fontana che lo facevamo sembrare un “odiatore seriale” di immigrati e persone LGBTQ+: in quel frangente, diversi politici e personalità dello star system hanno attaccato pesantemente il Presidente della Camera salvo poi dover fare un passo indietro davanti alla dimostrazione della “bufala”, come raccontiamo qui.

Prendersela con la moglie (e mettere la foto della figlia) per attaccare il Presidente della Camera è davvero una follia.

A sinistra (giornalisti compresi) stanno veramente perdendo equilibrio, rispetto e buonsenso. pic.twitter.com/m4pyeoDygf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 16, 2022













