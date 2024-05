Ambulance, Italia 1/ Trama e cast dell’action adrenalinico di Michael Bay, oggi 23 maggio 2024

Il cast di Ambulance, diretto da Michael Bay

Giovedì 23 maggio 2024, in prima serata, su Italia 1 alle 21,20, andrà in onda l’action thriller poliziesco Ambulance. È un film del 2022 diretto Michael Bay, l’ultimo del regista grande esperto del catastrofico e del fantastico e autore di pellicole come Armageddon – Giudizio finale (1998), Pearl Harbor (2001) e la saga di Transformers.

Ambulance è il remake della pellicola danese omonima, realizzata nel 2005 e diretta da Laurits Munch-Petersen. La sceneggiatura è stata curata da Chris Fedak, produttore di molte serie TV, come Chuck, Prodigal Son, Forever, Legend of Tomorrow e Deception.

Nel cast troviamo Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez e Garret Dillahunt. Si tratta di una produzione realizzata in collaborazione tra News Republic Pictures, Project X Entertainment e Bay Films.

La trama del film Ambulance: un inseguimento al cardiopalma col sequestro di un’ambulanza

In Ambulance, un veterano dei Marines dell’Afghanista, Will Sharp, ha bisogno di denaro per pagare un’operazione chirurgica per sua moglie. Will, quindi, contatta il fratello adottivo Danny Sharp, noto per la sua vita criminale. I due organizzano una rapina in banca, ma quando fallisce, devono capire come sfuggire alla polizia che circonda tutto l’edificio.

Will e Danny rubano allora un’ambulanza. A bordo ci sono l’infermiera Cam Thompson e il poliziotto Zach, ovvero colui che aveva sventato la rapina ed era rimasto ferito da un colpo di pistola di Will. A questo punto ha inizio un lungo e complicato inseguimento da parte della polizia, che coinvolge elicotteri e una moltitudine di epiche sparatorie. Tra colpi di scena improbabili, la faccenda si complicherà sempre di più, rendendo difficile distinguere tra buoni e cattivi. Will, infatti, con l’aiuto di Cam, riuscirà a salvare Zach attuando un’operazione molto rischiosa, ma verrà a sua volta ferito gravemente da un proiettile di Cam stessa. Insomma, l’esito diventa sempre più incerto e la situazione sembra sempre più senza via d’uscita. Riusciranno Will e Danny e farla franca?

