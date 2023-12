Gli ambulanti per ottenere le concessioni di posteggio, dovranno fare affidamento – nuovamente – alla direttiva Bolkestein. Dal 2024 quindi, l’ottenimento del “posto” sarà soggetto esclusivamente a gara, che vedremo bene nell’articolo a seguire.

Quando alle concessioni scadute nell’anno 2020, le novità sarebbero positive: dato che sono garantiti tutti i rinnovi (dato che ancora non vi era alcuna conclusione sui procedimenti).

Le uniche eccezioni restano per le due grandi città, Milano e Roma, dove i Tar avrebbero – rispettivamente – annullato le procedure per il rinnovo (si attendono eventuali aggiornamenti al riguardo).

Ambulanti concessioni: che cosa cambia con la Bolkestein?

Affinché gli ambulanti ottengano le loro concessioni di posteggio, la «Direttiva sui servizi» impone nuovamente l’adeguamento alla Bolkestein, che prevede un iter specifico e differente rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad ora.

Le concessioni di posteggio potranno essere approvate con durata decennale, con criteri specifici di selezione, per determinare la possibilità o meno, di concedere il posto all’ambulante.

I criteri attualmente definiti dalla Conferenze Unificata, dovranno prevedere delle clausole sociali con il fine di promuovere la stabilità occupazionale, e prendere in considerazione l’esperienza e la professionalità acquisita dagli operatori del settore.

Inoltre, la valutazione si baserà anche su dei requisiti dimensionali della microimpresa, determinando un numero massimo di concessioni assegnate a ciascun operatore (che potrebbe risultare detentore, titolare o possessore).

Ogni Comune italiano, prima di predisporre le gare per l’assegnazione del posto, con scadenza annuale, dovrà effettuare una ricognizione (la prima entro 10 mesi da quando entra in vigore la Legge), di tutte le aree in cui sarà possibile assegnare il posto per l’attività commerciale, verificando i posteggi disponibili.

Il Comune avrà l’onere di procedere con questo iter, almeno sei prima dalla scadenza. In caso contrario, implicitamente varrà la stessa concessione (senza obbligo di proroga),assegnata precedentemente agli ambulanti con le concessioni – che lo ribadiamo – “vecchie”.

