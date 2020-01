Ambulanza sequestrata a Napoli da ragazzi/ Medici obbligati a soccorrere un 16enne

Un’ambulanza è stata sequestrata da alcuni ragazzi in quel di Napoli. Come riferito da numerosi organi di informazione in queste ultime ore, un gruppo di giovani ha obbligato a malo modo alcuni operatori del 118 dell’ospedale Loreto Mare, a soccorrere un loro amico 16enne con una distorsione al ginocchio. A denunciare l’accaduto è stato il gruppo Facebook de “Nessuno tocchi Ippocrate”, associazione fondata dal medico Manuel Ruggiero, con l’obiettivo di denunciare proprio questo tipo di episodi di violenza: “Oggi (ieri ndr) pomeriggio la postazione 118 della Stazione Centrale – si legge nel post – si trovava al Loreto Mare per un intervento, improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l’equipaggio e li costringe a salire in ambulanza. Con 3 di questi individui a bordo (e sotto minaccia) l’equipaggio si dirige verso il quartiere denominato ‘case nuove’ retrostante al Loreto Mare… il mezzo giunge sul posto e da subito viene circondato da una orda di astanti inferociti che incominciano a ricoprire d’insulti i sanitari”.

AMBULANZA SEQUESTRATA A NAPOLI: IL COMMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL

“Pensando al peggio il medico – prosegue il racconto – si fa largo tra la folla e, con sommo stupore, trova un ragazzino 16enne con distorsione al ginocchio! Con grande difficoltà il medico riesce a valutare la situazione che si presenta di lieve entità. Nonostante ciò l’equipaggio – conclude il post – viene intimato, con minacce, a trasportare il giovane in ospedale”. Purtroppo non si tratta di un caso raro e isolato quanto accaduto ieri a Napoli, visto che dall’inizio del 2020, quindi negli scorsi cinque giorni, è la quinta aggressione. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, ha commentato l’episodio dicendo: “Quanto accaduto è un fatto di una gravità inaudita che supera ogni possibile scenario immaginabile. Siamo a un punto di non ritorno, non possiamo perdere neanche un minuto, noi stessi accelereremo sulle telecamere a bordo ambulanza e anche a ‘bordo uomo’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA