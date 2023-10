Amburgo: minaccia terroristica su volo dall’Iran/ Aeroporto chiuso un’ora e controlli di sicurezza aggiuntivi

Mattinata di paura nell’aeroporto di Amburgo, in Germania, per la presunta minaccia di un terrorista a bordo di un volo proveniente da Teheran, capitale dell’Iran, che ha costretto la sicurezza aeroportuale a sospendere, temporaneamente, tutti i viaggi previsti. Non è ancora stato chiarito completamente cosa sia successo, con le indagini del caso ancora in corso, mentre sembra che la circolazione aeroportuale sia ripresa senza grossi intralci circa un’ora dopo il momento in cui è stato dato l’allarme. Non è chiaro, neppure, se le autorità di Amburgo abbiano effettivamente confermato la minaccia terroristica o se abbiano concluso un qualche arresto, ma è certo che tutti i passeggeri presenti sul volo da Teheran siano stati portati in salvo senza problemi.

"Sull'Armenia l'UE tace perché ha bisogno del gas azero"/ Ferrari: "Ucraina farà la fine della Corea"

Amburgo, minaccia terroristica sul volo dall’Iran: cosa è successo

Insomma, l’aeroporto di Amburgo nella giornata di oggi è stato interessato da un allarme terrorismo che, fortunatamente, sembra essere rientrato. A darne notizia, oltre a tutti i media italiani, è stata per prima la Deutsche Presse-Agentur, agenzia stampa tedesca, che ha raccontato anche i retroscena dell’accaduto. Infatti, una fonte vicina alla Bundespolizei, la polizia federale tedesca, ha raccontato che in mattinata era stata ricevuta una mail che parlava del sedicente attentato sul volo proveniente dall’Iran, senza specificare la natura dell’attacco o chi fosse l’attentatore.

Samantha de Grenet: "Solidarietà al popolo di Israele" e scoppia la bufera/ Costretta a cancellare il post

La Bundespolizei ha preso molto sul serio la minaccia di un attentato sul volo verso Amburgo, disponendo la chiusura dell’aeroporto locale attorno alle 12:40, pochi minuti dopo l’atterraggio previsto. Il traffico è stato sospeso per circa un’ora, tempo utile alle autorità per svolgere tutti i controlli necessari sul volo da Teheran. L’aereo, infatti, è stato fatto atterrare in un’area appositamente adibita, distante dal gate degli arrivi, dove sono stati fatti sbarcare con calma e progressivamente tutti e 198 i passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio. Tutte le persone presenti sul volo, una volta scese dall’aereo ad Amburgo, sono state sottoposte a controlli di sicurezza speciali, anche questi in un’area separata, dove sono stati controllati i bagagli e lo stesso velivolo. Attorno alle 14:25, poi, è ripresa la circolazione nell’aeroporto, seppur sono ancora previsti possibili ritardi nel corso del pomeriggio odierno.

LEGGI ANCHE:

Guerra Hamas-Israele, ultime notizie/ Palestinesi: "Nessun negoziato possibile, scontro appena iniziato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA