AMEDEO ABBATE, CHI È FINALISTA TU SI QUE VALES 2023/ Luciana Littizzetto “Perfetto per Zelig”

Amedeo Abbate porta la sua comicità nella finale di Tu sì que vales 2023. «Il primo premio è di 100mila euro in monete d’oro e io ho sempre sognato di diventare un pirata», una delle battute del comico. «Vorrei diventare famoso, ma bisogna saper usare i social. Io non li so usare, mia madre mi diceva da piccolo di non fare storie», ha aggiunto Amedeo Abbate.

«L’augurio più grande è che dopo questo palcoscenico ce ne possano essere altri, perché è un ragazzo che dice cose intelligenti», il parere di Gerry Scotti. «Saresti perfetto per Zelig, facciamo un appello», ha aggiunto Luciana Littizzetto per sponsorizzarlo a prescindere dall’esito della gara di Tu sì que vales 2023. (agg. di Silvana Palazzo)

Amedeo Abbate in finale a Tu si que vales 2023: sarà il vincitore?

Amedeo Abbate è tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023, il talent show di successo del sabato sera di Canale 5. L’autore e comico no-sense punta alla vittoria finale di questa edizione. Sarà lui il vincitore? Ricordiamo che il vincitore del talent show italiano si aggiudica il montepremi di 100.000 euro. La sua partecipazione a Tu si Que Vales 2023 ha lasciato il segno visto che nessuno è riuscito a resistere alla sua verve comica e alla sua ironia dirompente conquistando sin dalla prima puntata i 4 si dei giudici e l’accesso diretto alla finale del talent show televisiva. Il maestro e comico ha conquistato pubblico e giuria con il suo numero, tra freddure e sarcasmo che ogni tanto sfociava nel cinismo, ricevendo il si dei giurati Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Letizzetto e dalla regina della televisione Maria De Filippi.

Proprio Maria De Filippi si è giocata la clessidra per farlo esibire una seconda volta dinanzi al pubblico di Canale 5 per portare il comico direttamente alla finale di Tu si Que Vales 2023. Purtroppo il comico non ha conquistato il 100% e questo l’ha portato a sfidarsi in semifinale con Amoukanama, il gruppo di ginnasti. Maria De Filippi commenta: “ti hanno messo in una sfida non facile, tu contro 9” con il comico “più facile che mi unisca a loro”. La regina della televisione vota Amedeo: “a me lui fa ridere, mi diverte, mi piace come si pone, mi piace tutto di lui”. Luciana Littizzetto pure vota per Amedeo: “è un comico, non è facile esibirsi davanti a questo pubblico”, mentre Gerry Scotti vota gli Amoukanama. Infine il voto di Sabrina Ferilli che sceglie il comico e maestro per il talento e la delicatezza.

Chi è Amedeo Abbate, il finalista di Tu si Que Vales 2023

Ma chi è Amedeo Abbate, finalista di Tu si que vales 2023? Ecco cosa si legge nel suo curriculum vitae: “esploratore del mondo non-sense, fine autore, propone una comicità ermetica ai limiti della comprensione umana, mentre più apprezzato dalla vegetazione caraibica. Amedeo Abbate poteva fare il trendsetter, invece ha deciso di condividere la propria virilità sul palco. Questo provocherà molto disagio. Potreste convertirvi al coito interrotto, ne vale la pena. Forse. Non lo sa nessuno”.

Maestro di scuola elementare, Amedeo è un artista che, per sopravvivere, è diventato camaleontico. Ecco cosa si legge sul sito: “quando è stato in Spagna ha imparato lo spagnolo e a ballare flamenco, in Inghilterra gli è bastato non parlare con nessuno. Da quando fa “Stand UP Comedy” va dallo psicologo. Non si droga perché è povero. Lotta per i diritti di tutti. Soprattutto per il diritto dei ciechi gay che vogliono scopare in una dark room senza subire pregiudizi. Se fosse un porno, sarebbe sicuramente la pubblicità del Vagisil”.

