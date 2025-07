L'ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Andreozzi si è sposato: aveva scelto Alessia Messina ma oggi è il marito di un'attrice italiana

È stato uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati degli ultimi anni, ma dopo la sua avventura nel dating show di Canale 5 si è allontanato dal mondo dello spettacolo, preferendo dedicarsi alla sua quotidianità e al lavoro. Oggi Amedeo Andreozzi è comunque ancora un volto amato del programma di Maria De Filippi, ecco perché la notizia del suo matrimonio fa felice molti.

Amedeo Andreozzi si è sposato con Giulia Todaro, giovane attrice siciliana conosciuta per aver partecipato a fiction televisive come Nero a metà e Fosca Innocenti. La loro relazione è iniziata nel 2017 e, da allora, i due non si sono mai più lasciati, e sono anzi arrivati a compiere il grande passo: quello del matrimonio. Un evento romantico e pieno di fiori, come dimostrano i video che stanno circolando sul web in queste ore, pubblicati dagli invitati.

Amedeo Andreozzi di Uomini e Donne, reunion al suo matrimonio: chi c’era tra gli invitati

E a proposito di invitati, al matrimonio di Amedeo c’è stata una vera e propria reunion, perché tra gli ospiti dello sposo c’era anche Gianmarco Valenza, che è stato tronista di Uomini e Donne proprio quando lo era Andreozzi. Proprio lui ha pubblicato un’immagine del lieto evento, scrivendo: “Ci eravamo ripromessi una reunion anni dopo, e come al solito hai voluto esagerare con la festa.” Un modo ironico per commentare il matrimonio.

I fan storici di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il trono di Amedeo Andreozzi: il tronista arrivò alla fine del suo percorso e scelse la bella Alessia Messina. I due avevano così iniziato una storia d’amore e, poco tempo dopo, avevano deciso di mettere alla prova la loro relazione, partecipando a Temptation Island. La loro storia si è però conclusa poco tempo dopo e le loro strade si sono definitivamente separate.

