Amedeo, duca di Savoia-Aosta, morto a 77 anni/ Principe colpito da attacco cardiaco

E’ morto all’età di 77 anni il principe Amedeo Duca di Savoia e Duca d’Aosta. Il decesso è avvenuto durante la notte passata, fra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno, presso l’ospedale San Donato di Arezzo, dove lo stesso principe si trovava ricoverato dal 27 maggio a seguito di un intervento chirurgico. Un decesso, come riferisce l’edizione online del quotidiano La Nazione, che è avvenuto a seguito di un arresto cardiaco, anche se al momento non è ben chiaro il perchè.

L’annuncio è stato dato dalla Real Casa di Savoia, attraverso una breve nota in cui si legge: «La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta». Il principe Amedeo Duca di Savoia e Duca d’Aosta era stato ricoverato di recente per un intervento chirurgico ad un rene, e i medici avevano definito il decorso clinico come buono, al punto che erano già state programmate le sue dimissioni, ma improvvisamente le sue condizioni fisiche sono peggiorate fino appunto al decesso delle scorse ore.

AMEDEO DUCA DI SAVOIA-AOSTA MORTO A 77 ANNI: LA NOTA DISPUTA CON VITTORIO EMANUELE