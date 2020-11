Amedeo e Gian Amedeo Goria, marito e figlio di Maria Teresa Ruta/ “Due mondi a parte”

Amedeo e Gian Amedeo Goria, marito e figlio di Maria Teresa Ruta, a Domenica Live per parlare delle loro vite e di come è stato condividere un pezzo di strada con due donne forti ed emancipate come quelle che sono state definite le Rutas. Guenda Goria venerdì ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo essere stata eliminata a sorpresa, e adesso Amedeo e Gian Amedeo saranno ospiti a Domenica Live per una doppia intervista esclusiva visto che il figlio di Maria Teresa Ruta non è propenso ai riflettori a differenza del resto della sua famiglia. Ma chi è Gian Amedeo Goria? Oltre ad essere il figlio di Maria Teresa e di Amedeo e fratello di Guenda, è un giovane classe 1990, di trent’anni, che ha deciso di dire no a lustrini e mondi dello spettacolo per abbracciare il mondo dello studio e dell’ingegneria. Proprio la conduttrice in tv ha spiegato di essere stata fortunata a ritrovarsi questi figli dopo quello che ha fatto loro (ovvero averli lasciati soli da giovani) ammettendo che Gian Amedeo aveva soli 14 anni quando lei è andata via.

AMEDEO E GIAN AMEDEO GORIA, GLI UOMINI DELLE RUTAS

A Storie Italiane, Maria Teresa Ruta ha spiegato: “È un ragazzo d’oro ma si è chiuso nel suo mondo. Studia, fa l’ingegnere.. potevano venire su in un altro modo per come li ho fatti vivere ma sono stata fortunata”. Anche in questo convulso Grande Fratello Vip 2020, Gian Amedeo ha deciso di rimanere in silenzio mentre suo padre non si è tirato indietro creando un vero e proprio tsunami. Amedeo Goria è stato in tv, proprio nel salotto di Barbara d’Urso, per parlare di sua figlia usando la parola bipolare, parola che ha creato scompiglio fuori e dentro la casa anche se lui stessa ha subito corretto il tiro spiegando il significato di quella parola. Lo farà anche oggi pomeriggio a Domenica Live al fianco di suo figlio o i due parleranno solo della loro complicata vita di famiglia?



