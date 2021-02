Amedeo Goria a Maria Teresa Ruta: “Ti amerò per sempre”/ “Ho sbagliato e mi dispiace”

Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva per Maria Teresa Ruta un videomessaggio inaspettato. A mandarglielo è il suo ex marito Amedeo Goria che, dopo tutta la vicenda del corteggiamento di Alain Delon, ha deciso di dirle alcune cose importanti. “La vicenda legata ad Alain Delon, e la disputa che è nata tra te e Alba Parietti, mi ha fatto riflettere sul nostro rapporto passato sul discorso legato alla gelosia.” ha esordito Goria. Così ha continuato: “Quasi come se ora tu, raccontandomi di quel corteggiamento serrato, volessi mettermi un po’ alla prova e provocarmi. L’esibizione di scarsa gelosia, probabilmente, ti fece arrabbiare. Non è che io non fossi geloso però volevo che tu potessi esprimerti in quella che era la tua carriera.” ha allora spiegato il noto giornalista.

Amedeo Goria, dichiarazione d’amore a Maria Teresa Ruta

Amedeo Goria ha tenuto a chiarire che i suoi sentimenti, scusandosi per aver sbagliato in passato: “Io ho sempre fatto un po’ il mio credo quello di non essere geloso, essere liberale, tollerante. Forse ho sbagliato. Non lo farei più, come non farei delle cose che hanno contribuito a rovinare il nostro rapporto, certe mie distrazioni, scappatelle…” Così ha concluso con una vera e propria dichiarazione d’amore: “Io sono contento del fatto che tu ti sia ricreata una vita con un’altra persona e del fatto che abbiamo due bellissime perle che sono i nostri figli. Ti amerò per sempre, lo sai.” Maria Teresa Ruta è allora rimasta in lacrime.



