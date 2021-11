Amedeo Goria, “Alex Belli e Soleil si prendono di testa”/ “Lui aveva già detto che..”

Amedeo Goria è stato ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada Miceli su Radio Radio. Parlando del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, il giornalista sportivo è tornato a parlare del rapporto con Vera Miales. Nella casa, Amedeo aveva ricevuto infatti una sorpresa poco gradita. Vera Miales si era presentata in abito bianco per annunciare una presunta gravidanza dopo essere stata fotografata con un pancino sospetto. Tornando sull’argomento, Amedeo ha dichiarato: “E’ stato un incontro, una bella storia. A Vera piacciono le luci dello spettacolo. L’ho perdonata per quello che ha fatto ma non può permettersi di attaccare i miei figli e anche la mia ex moglie, Maria Teresa Ruta. Oggi nei suoi confronti c’è un po’ di diffidenza, mi fido meno. Non parliamo più della sua gravidanza”.

Poi ha aggiunto: “Ho fatto finta di credere a quello che diceva, che ha avuto questa gravidanza isterica dovuta al fatto che quest’estate abbiamo subito una rapina”. Amedeo ha spiegato che preferisce farsi scivolare tutto addosso: “Malgrado le varie sollecitazioni che avevo da più parti, ho deciso di perdonarla. Con lei non ho nemmeno voglia di tornare sull’argomento sono abbastanza noto per farmi scivolare tutto addosso”.

Amedeo Goria ha voluto commentare anche il flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge. Secondo il giornalista, Alex Belli e Soleil amerebbero stare al centro della scena: “Ad Alex piace Soleil, lei è molto stimolante. Si prendono molto di testa, l’ha detto anche lui. C’è attrazione, non ci sono dubbi. Però Alex ci tiene tantissimo a Delia, ne parla sempre”. Poi ha espresso un suo parere in merito allo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano: “Alex è versatile ed eclettico, Aldo non l’ho mai visto così, l’ho sempre visto con il sorriso ma stavolta si è arrabbiato molto. Ha sbagliato di più Alex, doveva essere più accondiscendente con Aldo. Alex si incaponisce e doveva fare un passo indietro anche con sua moglie. Era meglio che dicesse le cose in faccia ad Aldo che è uno sportivo che non ama nascondere”.

Amedeo Goria non crede al comportamento di Alex Belli. Secondo lui, l’attore vuole arrivare in finale: “Aveva già detto che voleva uscire. Questa cosa l’aveva già detta quando era successa l’episodio di Gianmaria e Greta. Disse “Io me ne sarei fregato del Grande Fratello, sarei andato da Greta per non perderla”. Alex però si è trattenuto con Delia. E’ competitivo e vuole arrivare in fondo”. Molti sui social hanno criticato il comportamento di Alex Belli, reo di dire una cosa ma di farne un’altra.



