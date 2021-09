Amedeo Goria, “Allunga le mani?”/ Le accuse al GF Vip, il web insorge: “Squalifica”

A poco più di 48 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip scoppia la polemica social. Nelle ultime ore su Twitter è circolato una clip della diretta nella quale Ainett Stephens, che divide il letto con Amedeo Goria, parla con Francesca Cipriani in giardino. Come riporta il sito Isa e Chia, nel daytime Goria avrebbe ammesso di aver fatto qualche grattino sulla mano di Ainett. Per questo motivo la Cipriani avrebbe chiesto, con insistenza, alla ex Gatta Nera: “Ma la notte allunga le mani?”. Ainett Stephens non ha risposto, ma poco prima che il giornalista le raggiunga, la showgirl si alza e se ne va. Questo quanto si vede nel breve video pubblicato da Il Vicolo delle News. Sul social in tanti chiedono provvedimenti: “Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata” e “C’è anche una frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito”. Alcuni utenti, invece, difendono Goria: “Bisogna vedere se è successo davvero qualcosa, è la parola di lei contro quella di lui. In più lei avrebbe potuto alzarsi e andarsene”.

Amedeo Goria ha toccato Ainett Stephens di notte?/ Gf vip, la polemica: "È molestia!"

Amedeo Goria: “È poligamo e attratto dalle belle donne”

In questi giorni Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha parlato della partecipazione del padre al Grande Fratello Vip. “Papà è un poligamo, abbiate rispetto“, ha detto la ex gieffina a a Trends&Celebrities su RTL102.5 News. E ha aggiunto: “Papà è attratto dalle belle donne, dall’eleganza”. Secondo la figlia, al giornalista sportivo potrebbe piacere Manila Nazzaro, ex Miss Italia e compagna di Lorenzo Amoruso. Mentre Mirko, fidanzato Guenda, non ha dubbi: “Oppure gli piace Ainett Stephens”, con cui condivide il letto. Infine Guenda ha rivelato che il padre è entrato in casa come “persona libera”: “Non ho sentito Vera (Miales)”, ha concluso la figlia di Goria.

Vera Miales, fidanzata Amedeo Goria/ "É single al Grande Fratello Vip? Uscirà e..."

#gfvip Amedeo Goria ha allungato le mani su Ainett? pic.twitter.com/mlP24afh1m — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) September 15, 2021

LEGGI ANCHE:

Guenda Goria: "Mio papà Amedeo va rispettato"/ "È poligamo, al GF Vip lo sedurrà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA