Amedeo Goria ancora innamorato di Maria Teresa Ruta?/ Guenda: “Lo è sempre stato…”

Amedeo Goria è ancora innamorato di Maria Teresa Ruta? Se lo chiedono ancora i loro fan, visto che i due quando parlano della loro relazione tendono ancora ad emozionarsi. «Ho visto papà ieri pomeriggio. L’ho visto a pezzi, ho visto la commozione quando parla di mamma», ha dichiarato Guenda Goria ai microfoni di Pomeriggio 5. «Mio padre è molto dolce», ha aggiunto l’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip. Patrizia Groppelli però non è d’accordo: «Quell’uomo lì ha fatto delle figuracce incredibili. È spuntato come un fungo, forse era a caccia di visibilità che tu e tua madre gli avete dato. Vedrai che a breve te ne fa un’altra». Invece Guenda Goria tira dritto: «A me emoziona, c’è tanta verità nella mia famiglia, nel bene e nel male». E a Barbara D’Urso ha confessato: «Secondo me è ancora innamorato di mia madre e lo è sempre stato». E non è l’unica a pensarla così.

AMEDEO GORIA E MARIA TERESA RUTA? PARLA GUENDA

Nel dibattito su Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta a Pomeriggio 5 si è inserita anche Francesca De André, che di rapporti complicati tra figli e genitori ne sa sicuramente qualcosa. «Io per prima ti dico che vedo il bicchiere mezzo pieno. Anche se si è sbagliato nei modi parlando di te, si è poi spiegato e ha tirato fuori le lacrime nonostante il suo carattere e per me è tutto reale», ha dichiarato la figlia di Cristiano De André nello studio di Barbara D’Urso. La conduttrice ha poi chiesto a Guenda Goria se secondo lei il padre non ci ha mai riprovato con l’ex moglie perché ora è legata ad un altro uomo. «Si sono separati tanti anni fa. Papà però non ha mai avuto una compagna, quindi non ha mai aperto il cuore ad un’altra persona. Poi ha un lato molto dolce», ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che dunque preferisce non sbilanciarsi nel merito dei rapporti tra i suoi genitori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA