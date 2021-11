Amedeo Goria “beccato” con Emanuela Gentilin/ Un altro “caffè”? E Vera Miales…

Amedeo Goria e Vera Miales stanno ancora insieme? La domanda sorge spontanea dopo lo “scoop” di Francesco Fredella. Il giornalista su Il Tempo ha svelato che nei giorni scorsi il giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è stato “pizzicato” con una inviata di Mediaset, la bellissima Emanuela Gentilin, dietro le quinte di Pomeriggio 5. Un altro caffè per Amedeo Goria? Durante le dirette delle puntate ha spesso confidato ad Alfonso Signorini l’abitudine di farsi dei caffè con alcune belle donne del mondo dello spettacolo. Inoltre, prima dell’ingresso al Gf Vip aveva dichiarato di essere libero, poi Vera Miales ha avuto un confronto con Amedeo Goria e la figlia Guenda e le cose si sono complicate.

«Noi stiamo insieme in modo combattuto… Lei ha attaccato Guenda dicendo che si deve fare da parte, ed hanno anche litigato dopo la storia della sua finta gravidanza», aveva raccontato alcuni giorni fa Amedeo Goria al settimanale Ora. Quel che si evince, dunque, è che la sua storia con Vera Miales sia molto complicata. «Mi sono arrabbiato», aveva ammesso Amedeo Goria.

Amedeo Goria, cuore “libero” dopo gli scontri con Vera Miales?

«A 67 anni voglio al limite essere nonno, perché di figli ne ho già due», aveva detto anche Amedeo Goria. Parole per le quali sembra al capolinea la sua storia con Vera Miales. Il giornalista sportivo vuole evidentemente dedicarsi all’amore ma nel senso più leggero del termine, come aveva più volte cercato di far capire anche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Forse anche per via della diffidenza nei confronti di Vera Miales, di cui aveva parlato su Radio Radio.

«A Vera piacciono le luci dello spettacolo. L’ho perdonata per quello che ha fatto ma non può permettersi di attaccare i miei figli e anche la mia ex moglie, Maria Teresa Ruta. Oggi nei suoi confronti c’è un po’ di diffidenza, mi fido meno. Non parliamo più della sua gravidanza», aveva detto a Non succederà più. Ora quindi ha bisogno di leggerezza. «Senza troppi pregiudizi ed un caffè, prima di andare in onda, potrebbe essere galeotto. Di nuovo», ha scritto Francesco Fredella su Il Tempo.

