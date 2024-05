Amedeo Goria: chi è, carriera e vita privata/ L’attività in Rai, da Uno Mattina Estate a La Domenica Sportiva

Amedeo Goria, chi è e carriera: dal giornalismo alla conduzione televisiva

Amedeo Goria è un celebre giornalista e conduttore televisivo e, in carriera, si è anche avvicinato al mondo del cinema. Nato a Torino, classe 1954, nel corso della sua attività professionale ha collaborato per diverse testate, come Tuttosport, diventando anche corrispondente da Torino per il Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

La carriera di Amedeo Goria in Rai prende il via dal 1987: nell’azienda pubblica è stato giornalista al TG1 e su Rai Sport, rete per la quale ha seguito le più importanti manifestazioni sportive. Inoltre, sempre in Rai, ha condotto Uno Mattina Estate dal 1992 al 1997 e ha co-condotto La Domenica Sportiva nel 1993/94. In televisione però non è stato solo protagonista dell’informazione, ma è diventato un volto noto negli ultimi anni in numerosi programmi del piccolo schermo. Nel 2021, per esempio, è stato uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Amedeo Goria, la carriera al cinema e la vita privata

Ma Amedeo Goria in carriera ha abbracciato anche la recitazione, diventando attore di teatro, tv e cinema. Nel 1995 e 1996 ha recitato in due spettacoli teatrali, Carlotta’s way di Adriano Vianello e Il colpo della Strega di John Graham, ma è sul piccolo e grande schermo che si registrano i più illustri lavori. Nel 1998 ha recitato in Annaré di Ninì Ingrassia e nel 2002 nello sceneggiato di Rai 2 L’ultimo rigore con Enzo Decaro. Ha poi avuto un cameo, nel ruolo di sé stesso, in Vita Smeralda di Jerry Calà (2006) e ne L’allenatore nel pallone 2 di Sergio Martino (2008).

Amedeo Goria è stato sposato con Maria Teresa Ruta, conduttrice e noto volto televisivo, dal 1987 al 2004: dal loro matrimonio sono nati due figli, Guenda e Gian Amedeo, rispettivamente nel 1988 e nel 1992. Ad oggi il giornalista si professa single e in cerca dell’anima gemella, come rivelato a Caterina Balivo a La volta buona lo scorso febbraio: “Sono single da due anni, nessuno mi vuole. Io ci provo in giro un po’ così, lancio appelli anche televisivi“.











