Che sia per voyeurismo o per semplice cronaca, Amedeo Goria ha sempre raccontato dettagli decisamente intimi e piccanti sulla sua vita. A Fanpage, ad esempio, ha spiegato di avere un solo vizio, il sesso. Il matrimonio con Maria Teresa Ruta, infatti, era finito a causa dei ripetuti tradimenti che lui stesso aveva definito come accadimenti “determinanti per il divorzio”. La rottura tra i due era avvenuta nel 1987 dopo la nascita della figlia Guenda Goria che più volte ha lamentato di essere cresciuta in assenza della figura di due genitori attenti ai figli.

“Ho fatto qualche scappatella di troppo, poi i rapporti si incrinano e ogni piccolezza diventa un pretesto per litigare” aveva raccontato Amedeo Goria, precisando di aver capito che se è vero che ogni persona ha il suo destino è anche vero che lui non è un uomo adatto a sposarsi. In effetti è finita subito anche la storia con Vera Miales, giornalista con cui si era fidanzato dopo la fine della relazione con Maria Teresa Ruta. Lui stesso ha ammesso di averle comunque voluto molto bene oltre le luci dei riflettori. Dopo quel periodo, Amedeo Goria ha confessato che molte ragazze si erano avvicinate a lui con la speranza di diventare famose.

In passato, Amedeo Goria aveva partecipato al Grande Fratello come concorrente ma l’esperienza non era stata come pensava. Infatti aveva gestito male alcune dinamiche e per questo motivo il mondo del gossip aveva riportato notizie secondo lui “ingigantite“. Ecco cos’aveva dichiarato a tal proposito: “Mi hanno accusato di averci provato con Ainett (Stephens, ndr), ma non era vero. L’unica cosa che ho fatto con lei è stato metterle una volta la mano sulla pancia per tranquillizzarla“. Eppure, visto forse il suo passato, per Amedeo Goria non c’è stato scampo sui rumor.

In passato Maria Teresa Ruta aveva raccontato che il marito possedeva un agenda di colore nero che riportava i nomi di tutte le donne con cui voleva stare. Proprio grazie a queste liste, la showgirl aveva scoperto di essere stata tradita. Lui stesso ha poi raccontato tutto in televisione: “Chiedo scusa preventivamente a Maria Teresa“, ha detto: “perché in effetti con grande faciloneria, leggerezza ed ironia che mi contraddistinguono ho dimenticato di avere a che fare con una donna che ho ferito per anni“.