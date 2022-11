Amedeo Goria choc: “Sono dipendete dal sesso”/ “Mi incuriosiscono le trans”

Amedeo Goria e la dipendenza dal sesso: le sue dichiarazioni

Amedeo Goria ha una lunga carriera da giornalista alle spalle, quanto lunga è la lista di donne a cui ha rubato il cuore. La sua fama di Don Giovanni lo precede, e hai microfoni di Nuovo tv, l’ex marito di Maria Teresa Ruta rivela di essere dipendente dal sesso, oltre che dagli acquisti compulsivi.

Amedeo Goria dichiara: “Va bene, allora lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: “Più sesso per tutti!”. Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio“. Sull’astinenza aggiunge: “L’attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c’è testosterone, c’è buonumore“. Il giornalista specifica di non fare uso di “aiutini” per avere rapporti: “Assolutamente no! Bisogna vivere il sesso con naturalezza. Quando si è stanchi ci si riposa. Penso spesso a quanto mi resta da vivere e non esito a sparare le ultime cartucce”.

Amedeo Goria chiarisce: “Ora sono single, non sto più con Vera Miales”

Amedeo Goria, ai microfoni di Nuovo TV, parla delle sue passate relazioni: “Per due anni sono stato fedele alla mia ex Maria Teresa Ruta: avevo avuto la fortuna di sposare una bella ragazza di successo, mi sono montato la testa e ho cominciato ad avere distrazioni. La notorietà favorisce gli incontri”.

Amedeo Goria svela di essere single: “Sì, con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici. E tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme”. Il giornalista viene cercato spesso dalle donne, ma anche dagli uomini: “Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio“.

