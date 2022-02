Amedeo Goria come Alex Belli “Attrazione con Stella”/ “Però sono fidanzato con Vera”

Alex Belli, Delia Duran, Stella e… Amedeo Goria! No, non è un errore di battitura, piuttosto l’ennesimo colpo di scena in questa soap che va avanti ormai da qualche mese dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Anche Amedeo Goria entra dunque in tutta questa vicenda non tanto per un coinvolgimento con Alex e Delia, quanto invece per un rapporto con la loro stylist Stella.

Toccando l’argomento, Amedeo è infatti intervenuto, lanciando lo scoop: “A proposito di Stella, io la conosco da sei-sette mesi. – ha esordito, spiegando che – Quando vado a Milano spesso ci incontriamo, c’è una sorta di attrazione alchemica, che non vuol dire chimica fisica. Alchemica prescinde dal rapporto fisico…”, ha chiarito Goria, confermando però la presenza di un’attrazione reciproca.

Amedeo Goria ancora fidanzato con Vera Miales ma ‘vicino’ a Stella

Quando Barbara D’Urso ha chiesto ad Amedeo Goria se fosse ancora fidanzato con Vera Miales, lui ha confermato: “Sì, siamo di fatto fidanzati però tu lo sai come sono Barbara…” ha ammesso l’ex gieffino e giornalista. Tra l’imbarazzo e la sorpresa, in studio c’è chi allora ha commentato l’affaire parlando, ancora una volta, di ‘amore libero’, concetto che proprio Alex Belli difende ormai da mesi a spada tratta.

