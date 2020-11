Amedeo Goria/ “Con Michela Morellato solo effusioni, nessuna violenza! Maria Teresa…”

Amedeo Goria è intervenuto oggi a Domenica Live per replicare alle pesantissime accuse di Michela Morellato, la quale nel 2005 denunciò di essere stata vittima di molestie. A Oggi.it, la Morellato è tornata recentemente sull’argomento tuonando: “Se le mie accuse sono infondate, perchè mi hai risarcito?”. Amedeo Goria nello studio della trasmissione pomeridiana della domenica di Canale 5 ha replicato: “Sono passati 15 anni e mezzo fa e questa signora – che è una abilissima pubblicitaria di se stessa – torna periodicamente”. Amedeo si è sempre dichiarato innocente sostenendo di essere stato vittima di un raggiro mediatico. I fatti risalgono a maggio del 2015: “Io la incontrai a Vicenza insieme a una coppia di amici, dopo cena la accompagnai a casa e ci scambiammo delle effusioni”, ha spiegato il giornalista sportivo. “Nei giorni successivi si scambiammo dei messaggi con la promessa di rivederci a Roma”, ma non si videro più. Dopo due mesi e mezzo “orchestrò questa cosa televisiva”. Contemporaneamente, racconta Goria, “vissi un vero incubo” perché scoprì di essere stato molestato per molestie sessuali risalenti a quell’unico incontro di tre mesi prima avuto con la donna.

AMEDEO GOTIA REPLICA A MICHELA MORELLATO

Amedeo Goria ha ripercorso l’intera vicenda risalente a diversi anni fa con protagonista Michela Morellato. “Lei dice che c’è stato un risarcimento”, ha aggiunto il giornalista. “Io sono un non violento, tra me e Maria Teresa un paio di schiaffoni me li ha dati lei”, ha aggiunto e sul risarcimento: “Lei minacciava di proseguire in una campagna diffamatoria nei miei confronti e i nostri legali si misero d’accordo per questo patto, si raggiunse così un accordo”. Tale accordo avrebbe messo fine alla diatriba tra i due. “Un patto di privacy poi non rispettato”, ha aggiunto Goria che però non si è espresso sulla cifra. “Quando sei tramortito da una situazione del genere, io pensai allora al caso di Enzo Tortora, ma quando ti crolla addosso il mondo, dalla famiglia rimasero esterrefatti”, ha proseguito il giornalista. “Maria Teresa sorrise, anche se ci rimase male”, ha spiegato Goria, “Non ebbe un secondo di dubbio su di me”. “Alla fine sono incline al perdono con tutti”, ha proseguito il giornalista. Goria ha poi ammesso di aver saputo delle molestie subite da Maria Teresa Ruta: “Me lo aveva detto”, ha spiegato. “Ero molto innamorato di lei”, ha spiegato in lacrime rivedendo lo sfogo della Ruta al GF Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA