Amedeo Goria dimentica Vera con Deola Godini/ Miales sconvolta: “Vergogna, è finita!”

Il triangolo che ha come protagonista Amedeo Goria si allarga ulteriormente, aggiungendo un nuovo elemento. È Novella 2000 a lanciare il servizio che mostra gli scatti in cui Goria abbraccia e trascorre una serata ravvicinata con un’affascinate mora. Lei è Deola Godini, 24enne trevigiana e, a quanto pare, già conoscenza dell’ex moglie di Amedeo, Maria Teresa Ruta. “Deola l’ho conosciuta dopo uno spettacolo di mia figlia Guenda: era a Milano e ci siamo visti.” ha ammesso Goria nel salotto di Pomeriggio 5.

Vera Miales: "Sento Nicolò Scalfi tutti i giorni"/ "Mi chiama prima di dormire e…"

A chiarire i dettagli dell’incontro è stato però il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, raccontando: “Lui è andato in uno dei ristoranti più rinomati di Milano, dove ci sono fior fior di paparazzi. Ha scelto lei il ristorante e ha scelto bene… lei conosce bene Maria Teresa Ruta e ha lavorato con lei anche a Sanremo.”

Vera Miales accusa Stella "Sai solo baciare i fidanzati di altre"/ "Trovati un uomo!"

Lite tra Vera Miales e Amedeo Goria a Pomeriggio 5 per Deola: “Devi vergognarti!”

Deola, di circa 46 anni più giovane di Amedeo Goria, sarebbe, dunque, la sua nuova amica speciale. Le immagini vengono mostrate in diretta a Vera Miales che rimane senza parole. Interviene allora Amedeo, che la saluta ed è lui a manifestarle invece il suo malumore: “Per Vera nutro un grande affetto e mi manca, il futuro non so cosa ci riserverà. Ci sono state un paio di cose mi hanno infastidito: quando sei uscita da La Pupa e il Secchione hai aspettato un giorno prima di chiamarmi! Io non l’ho fatto perché non ho voluto disturbarti. Ancora ieri sera non hai fatto che mostrare una rabbia nei confronti di Guenda e Mirko, ma anche Maria Teresa, continui ad attaccare! Perché hai questa rabbia? Tu di Stella sapevi, della nostra affettuosa amicizia! Sei tu che mi hai accantonato, non sono sulla nuvoletta?”

Amedeo Goria e Vera Miales si sono lasciati?/ Lui rompe il silenzio "Ci risentiremo"

Vera è furiosa: “Tu sei amico di tante persone, ma non che baci! Non mi posso ora fidare più degli amici? Pausa di riflessione non vuol dire andarsi a buttare sulle altre donne!” Così gli urla contro: “Vergognati, sei un padre di famiglia, hai una fidanzata!” e ammette di voler chiudere la loro storia. Sarà un punto definitivo tra i due?











© RIPRODUZIONE RISERVATA