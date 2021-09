Amedeo Goria/ Dopo le accuse di essere un “maniaco”, pubblico diviso: la fidanzata Vera Miales al GF VIP?

Il pubblico è diviso su Amedeo Goria dopo le ultime accuse sul corteggiamento a Ainett Stephens

Uno dei personaggi più chiacchierati all’interno della casa del Grande Fratello Vip è senz’altro il giornalista Amedeo Goria. Amedeo è un giornalista di grandissima fama sempre molto gentile ed educato all’interno della casa del Grande Fratello. L’unico piccolo difetto – se si può chiamare tale – di Amedeo è avere un grandissimo debole nei confronti del genere femminile. Dunque rivolge sempre dei complimenti alle donne della casa facendole sentire speciali e corteggiandole.

E così gli telespettatori si sono spaccati in due: ci sono coloro che trovano innocente l’approccio di Goria nei confronti delle donne in particolar modo nei confronti di una: Ainett Stephens. Infine ci sono anche coloro che lo accusano di essere un tantino esagerato, considerando anche la differenza di età tra lui e la bella modella venezuelana. Anche la figlia di Amedeo Goria ha difeso suo padre dicendo che l’unico piccolo debole – se così può chiamarsi – è il fatto di avere una simpatia e attrazione molto forte nei confronti delle donne, di tutte le donne, questo lo spinge a riempirle di attenzioni e a corteggiarle.

Amedeo Goria, il corteggiamento ad Ainett Stephens è stato eccessivo?

Amedeo Goria non perde tempo per corteggiare la bella modella venezuelana Ainett Stephens e condividendo anche lo stesso letto, forse non è mancata qualche carezza sul viso e sulla schiena, sempre con tono dolce e amorevole. Tuttavia Ainett ha confessato di sentirsi un pochino in imbarazzo infatti anche Manila ha consigliato a Amedeo di essere meno evidente nel corteggiamento con la bella modella venezuelana. Ainett ha lasciato intendere di sentirsi un pò imbarazzata e sebbene il tutto era iniziato come un gioco in realtà la modella dichiara adesso di provare un certo imbarazzo in questi continui complimenti che le vengono rivolti.

Chissà come andrà a finire: Amedeo si renderà conto davvero di mettere in imbarazzo la bella modella venezuelana oppure continuerà a riempirla con i suoi complimenti e attenzioni? Certo è che Amedeo è un uomo colto educato e raffinato, dunque non possiamo che aspettarci grandi cose da lui all’interno della casa e non possiamo che augurargli buona fortuna.

Si tratta infatti di un personaggio particolarmente forte, colto e anche sensibile… forse quest’ultimo lato di fragilità e di sensibilità ancora non è uscito fuori ma siamo sicuri che presto uscirà perché Amedeo può veramente regalarci fortissime emozioni all’interno di questa casa in quanto è un uomo non solo di grandissima cultura e conoscenza , ma è anche profondamente sensibile e dai toni pacati, dunque siamo sicuramente in attesa che possa uscire questo suo lato sensibile emotivo che riserva davvero a pochissime persone. Dunque non possiamo che augurargli buona fortuna!

