Amedeo Goria e il bacio a Maria Monsè/ Guenda: “Lui per questo mi ha fatto soffrire”

Nel salotto di Pomeriggio 5 si torna a parlare del bacio che Amedeo Goria ha dato a Maria Monsè 22 anni fa in un ascensore e della reazione del marito dell’attrice, Salvatore Paravia. In collegamento con Barbara D’Urso, è proprio Paravia a ribadire il perché sia stato tanto infastidito dalla vicenda: “Con Amedeo ci conosciamo da anni e viene alle nostre feste da ormai 10 anni, quindi siamo amici. Io ho detto solo una cosa, che con Amedeo ci siamo incontrati più volte e abbiamo sempre parlato di tutto. Sono rimasto male quando è uscita questa cosa perché avrei ritenuto corretto me l’avesse detto lui.” Amedeo, dal canto suo, si difende parlando di un evento appartenente ormai ad un passato molto lontano: “Dopo 22 anni il bacio con Maria Monsé penso che sia caduto in prescrizione.”

Guenda Goria commenta il bacio tra suo padre Amedeo e Maria Monsè

Interessante è però l’opinione che Guenda Goria, figlia di Amedeo, si è fatta sulla questione. Barbara D’Urso le pone la domanda in questione e Guenda, seppur col sorriso, fa intravedere un pizzico di sarcasmo. “Il fatto che sia di 22 anni fa mi incuriosisce. – ha esordito l’ex gieffina, per poi aggiungere – Spuntano donne come funghi in questo momento per mio padre che neanche fosse Alain Delon. Questa nuova figura charmant di mio padre, adesso lo guardo con altri occhi… Diciamo che è un corteggiatore seriale che io però critico spesso, anche perché è un atteggiamento che mi ha fatto molto soffrire.“ ha concluso. Chissà invece cosa ne penserà la sua ex Maria Teresa Ruta, visto che si parla di un presunto tradimento nei suoi confronti…



