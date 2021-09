Amedeo Goria e la compagna Vera Miales/ Lui la lascia in diretta e lei risponde così

Amedeo Goria è uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra le altre vicende che lo hanno visto coinvolto, una riguarda la sua compagna Vera Miales, la donna che Goria frequenta attualmente dopo il divorzio dalla moglie Maria Teresa Ruta. Amedeo, in realtà, ha annunciato di entrare nella Casa del Gf “da single”: queste le sue parole durante la diretta del reality, che hanno fatto subito pensare a un allontanamento tra lui e la ragazza.

Ma le cose sono più complicate di così: la modella, infatti, non sapeva nulla di questa scelta di Goria di presentarsi come un uomo “single”, slegato, cioè, da ogni rapporto sentimentale anche con lei. “Le ho detto che entro da single, spero lo accetti”, sono le sue testuali parole. A cui la Miales replica: “Staremo a vedere”.

Amedeo Goria e la polemica con Vera Miales al Grande Fratello Vip

Amedeo Goria è entrato nella Casa del Gf Vip dopo la partecipazione della moglie e della figlia lo scorso anno. Nel 2020, in effetti, si era parlato molto di lui, dal momento che le due lo avevano tirato in ballo più volte durante i loro racconti. Ora però Maria Teresa non interviene: il ‘caso’ riguarda lui e Vera Miales, nota influencer e modella moldava che Goria frequenta ormai da alcuni mesi.

Le prime voci sulla loro relazione sono arrivate a febbraio, ma ora Amedeo Goria sembra non avere dubbi: nessun coinvolgimento con Vera, che lei chiama “amica” e considera a tutti gli effetti come tale. Il giornalista invoca il concetto di libertà e sostiene di essere solamente “molto affezionato” alla Miales, ma lei non appare convinta. Se fino a poco prima lo aveva sostenuto e incoraggiato, dopo le dichiarazioni pubblica su Instagram una serie di commenti in cui lo invita a rimangiarsi quanto detto. “Altrimenti – scrive – non mi troverai quando uscirai dalla Casa!”.

