Momento tutto da ridere a Mattino5 dove Amedeo Goria è ospite in collegamento mentre Lory Del Santo si trova in studio pronta a tornare su un argomento scottante ovvero la questione del flirt. Federica Panicucci stuzzica il suo pubblico sin dall’inizio della sua ultima parte oggi dedicata al Grande Fratello Vip 2020 e poi va dritta al sodo chiedendo ad Amedeo Goria se in passato, tra lui e Lory del Santo, ci sia stato un flirt o meno. In un primo momento Amedeo Goria ha girato un po’ intorno all’argomento: “Le donne mi sono sempre piaciute, adesso guardo anche i begli uomini vedi Pierpaolo..”, ma la Panicucci lo richiama all’ordine e così il giornalista ammette: “C’è stato un corteggiamento blando, sono stato anche a casa sua ma la cosa che mi fa più ridere è che su Wikipedia apparivano i nomi di Clapton e gli altri e poi il mio..”.

Amedeo Goria e Lory Del Santo: “Flirt? Non abbiamo mai concluso! Su Wikipedia..”

A quel punto Lory Del Santo ha confermato il corteggiamento rilanciando: “Ma non abbiamo mai concluso a dir la verità! Su Wikipedia ho fatto scrivere e cancellare il suo nome da quella lista, mi sembrava ingiusta questa lista.. lui mi ha corteggiato ma non abbiamo mai concluso, è venuto a casa, era estate… non mi ricordo l’anno”. Federica Panicucci lascia intendere che ci sia qualcosa sotto e che il loro sia stato un rapporto magari legato proprio alla fine del suo rapporto con Maria Teresa Ruta. Sarà vero oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA