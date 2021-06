Amedeo Goria e Vera Miales/ “Cinque volte al giorno, la mia virilità non è intaccata”

Procede a gonfie vele la relazione tra Amedeo Goria e Vera Miales. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che la differenza di età con la fidanzata – lui 67 anni, lei 36 – non è assolutamente un problema: “Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità, per amare non ricorro alla scienza o alla chimica”, ha spiegato il giornalista Rai, svelando alcuni dettagli intimi della loro relazione. E ha aggiunto: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno”. La fidanzata moldava di Amedeo Goria è una ragazza con i piedi per terra: Vera alterna il lavoro di fotomodella al bar-tabaccheria che continua a gestire insieme alla madre.

Amedeo Goria ha confessato sulle pagine di Nuovo che la giovane fidanzata Vera Miales ha pensato di essere rimasta incinta, ma non era così: “Mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso“. Il giornalista ha poi ammesso: “Amo conquistare le donne. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”. Sulla questione del tradimento, però, ha voluto chiare: “Abbiamo deciso di vivere il nostro amore di settimana in settimana, senza fare troppi progetti. Il mio unico difetto è l’infedeltà e se lei sarà in grado di accettarlo il nostro rapporto potrà durare più a lungo”. La giovane Vera riuscirà ad accettare l’unico difetto del suo compagno Amedeo Goria?

