Amedeo Goria e Vera Miales si sono lasciati?/ Lui rompe il silenzio “Ci risentiremo”

Amedeo Goria e Vera Miales si sono lasciati? Questa è la domanda che in molti si pongono dopo le dichiarazioni della donna di ieri sera durante la puntata de La Pupa e il Secchione Show a seguito delle immagini del giornalista intento ad atteggiamenti molto affettuosi con Stella Starlite, la collaboratrice di Alex Belli mentre la donna era impegnata nel reality show condotto da Barbara D’Urso.

Oggi Amedeo Goria ha parlato della sua relazione con Vera Miales durante un’intervista ad Armando Sanchez pubblicata sull’ultimo numero di Novella 2000. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso subito di essere molto dispiaciuto poi ammettere di non aver perso le speranze sulla sua relazione: “Non credo che ci siamo lasciati del tutto, piuttosto penso che lei voglia prendersi un periodo di pausa per capire bene il sentimento che prova”.

Secondo Amedeo Goria la decisione presa dalla sua fidanzata Vera Miales ha dichiarato di credere che il comportamento della modella sia dovuto solo al fatto di dover abbandonare la Pupa e il Secchione Show: “Sono certo che il suo atteggiamento sia dipeso anche dal fatto di essere stata eliminata da un gioco a cui teneva molto”.

Secondo il giornalista quindi Vera Miales potrebbe presto tornare sui suoi passi anche se, probabilmente, tra i due non ci sarebbe più lo stesso rapporto di prima: “Sicuramente ci risentiremo, ma non ci sarà più quel trasporto che c’è stato tra noi fino a qualche mese fa” facendo notare durante l’intervista come la donna abbia sempre saputo della frequentazione tra il suo fidanzato e Stella Starlite: “Sa benissimo che sono affettuoso un po’ con tutte le donne che conosco”.

