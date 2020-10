Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ Dall’amore al tradimento: “In passato..”

Quello tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stato un grande amore ma anche un rapporto molto tormentato. La nota conduttrice, oggi concorrente al Grande Fratello Vip 2020, ha dovuto affrontare non poche difficoltà in questa storia d’amore poi trasformatasi in un matrimonio. D’altronde è stato proprio Amedeo, papà di Guenda e Gian Amedeo Goria, ad ammettere di aver tradito in più occasioni la Ruta. “Ho fatto molti errori e l’ho tradita. Mi dispiace non essere stato tanto presente quando i miei figli erano piccoli” ha ammesso il giornalista in un’intervista rilasciata di recente a La Vita in diretta. Amedeo Goria non si nasconde più e, anche durante il suo fugace ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso le sue colpe in un confronto con sua figlia.

Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta: una nuova vita dopo la rottura

“Ho sentito le tue parole, il nostro è un grande amore con piccole rimostranze. Sono stato un po’ inadeguato come papà, d’altronde ogni storia di famiglia è diversa.” sono state le parole di Amedeo a sua figlia Guenda. D’altronde ha chiarito che è stato proprio l’aver trascurato i suoi figli il rammarico che oggi si porta dentro. Oggi sia la vita del giornalista che quella di Maria Teresa Ruta ha preso una piega diversa. La conduttrice sembra essere finalmente felice accanto ad un uomo che, dopo Amedeo Goria, è entrato nella sua vita. Si tratta del suo secondo marito Roberto Zappulla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA