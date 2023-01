Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ Le seconde nozze con Roberto Zappulla

Amedeo Goria, chi è l’ex marito Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta, insieme alla figlia Guenda Goria, sarà ospite dei Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 10 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nel 1987 la giornalista si è sposata con il collega Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guendalina detta Guenda, (1988), e Gianamedeo (1992). I due si sono separati nel 1999 e hanno ufficializzato il divorzio nel 2004. Sono stati numerosi i tradimenti coniugali del giornalista, indicati da lui stesso come cause della fine del loro matrimonio.

Oggi, invece, i due sono i buoni rapporti e hanno trovato un equilibrio soprattutto per il bene dei due figli: “La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno. Vi vengono in mente altri ingredienti? 1 Comunicare; 2 Dialogare; 3 Mantenere le proprie responsabilità; 4 Non screditare l’altro genitore; 5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore; 6 Prendere insieme le decisioni importanti; 7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner”, ha scritto Maria Teresa Ruta qualche mese fa sua Instagram.

Roberto Zappulla, secondo marito di Maria Teresa Ruta

Dal 2006 Maria Teresa Ruta è legata al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla. I due si sono sposati nel 2015 in Africa: “Mi ero portata dall’Italia all’insaputa di Roberto una gonna lunga , bianca e romantica e top in pelle nera, moderno e aggressivo , immaginando già tra me e me un’occasione speciale. Per lui avevo scelto un completo nascosto in valigia. Anche se poi ha indossato una giacca comprata in un negozietto di Addis Abeba”, ha raccontato la giornalista sulle pagine del settimanale Visto. E ha aggiunto: “Roberto e io ci siamo prefissati come obbiettivo di girare il mondo il più possibile nei prossimi 5 o 6 anni”. Qualche settimana fa la coppia ha fatto un viaggio in Israele.

