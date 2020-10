Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ “L’ho tradita, ho fatto molti errori…”

Amedeo Goria è stato uno degli uomini più importanti della vita di Maria Teresa Ruta. Il loro amore, nato quando entrambi erano giovanissimi, è stato coronato dal matrimonio celebrato nel 1987 e che ha portato alla nascita di due figli: Guenda e Gianamedeo che, oggi, rappresentano i doni più preziosi che la vita abbia fatto ad entrambi. Un amore quello tra il giornalista e la conduttrice che, tuttavia, non è riuscito a sopravvivere di fronte ai problemi della vita di coppia e nel 1999 i due hanno deciso di scrivere la parola fine sul loro matrimonio divorziando, poi, ufficialmente nel 2004. Pur non essendo più marito e moglie, i due sono legati dalla presenza di due figli con cui Amedeo Goria, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Caterina Balivo, nella puntata di Vieni da me trasmessa il 15 gennaio 2020, ha ammesso di aver fatto degli errori. «Ho fatto molti errori e l’ho tradita. Mi dispiace non essere stato tanto presente quando i miei figli erano piccoli», ha dichiarato il giornalista.

AMEDEO GORIA, MARIA TERESA RUTA SVELA: “E’ SEMPRE STATO POCO PRESENTE”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta ha spesso parlato del matrimonio con l’ex marito Amedeo Goria rivelando di essere sempre stata lei quella a volere dei figli e di aver trascinato Amedeo in una grande avventura. Durante una conversazione con Elisabetta Gregoraci, ricordando la separazione, la conduttrice ha, inoltre, aggiunto come la presenza del padre nella vita di Guenda e Gianamedeo sia sempre mancata. “Hanno capito che ci eravamo separati quando Gianamedeo aveva 9 e Guenda 12 anni. Si sono arrabbiati. Ma tra di noi non c’è mai stata un’abitudinarietà, anche perchè lui si era trasferito a Roma. Per i ragazzi il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata molto. Infatti Guenda è sempre alla ricerca di uomini più adulti, troppo adulti”, ha affermato con un pizzico di amarezza.



