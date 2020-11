Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ Un nuovo inizio con Guenda e…

La partecipazione dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda al Grande Fratello Vip 2020 ha riacceso i riflettori anche su Amedeo Goria che, per ben due volte, è entrato nella casa più spiata d’Italia per un confronto con la sua primogenita con cui c’erano state delle incomprensioni mentre Guenda era nella casa più spiata d’Italia. Incomprensioni dovute ad alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista e che sono poi state chiarire con l’uscita dalla casa di Guenda. La partecipazione di quest’ultima al reality condotto da Alfonso Signorini ha così permesso a Goria e alla figlia di dare inizio ad un nuovo rapporto ed oggi i due sono pronti a godersi l’affetto della famiglia e a trascorrere insieme le festività natalizie insieme anche a Gian Amedeo, il secondogenito di Maria Teresa Ruta e di Goria che, per la sorella e la madre, ha accettato di partecipare alla trasmissione di Barbara D’Urso con il padre.

AMEDEO GORIA: “HO CAPITO CHE DEVO SACRIFICARE QUALCOSA DI ME PER I FIGLI”

Di Amedeo Goria come padre, Guenda ha parlato spesso durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 lamentando una certa assenza del padre. Le parole della figlia hanno così fatto capire al giornalista l’importanza di fare un passo indietro per il bene dei figli. “Ho capito che devo sacrificare qualcosa di me per offrire qualcosa a loro: in questi giorni, dopo l’uscita dalla Casa, mi sono impegnato molto, accettando anche i suoi difetti!”, ha detto Goria in una recente puntata di Domenica Live. Di Amedeo Goria come padre ha parlato anche Gian Amedeo che ha spiegato come il problema principale della sua famiglia sia stata l’assenza di dialogo. “Queste incomprensioni c’erano, ma magari noi come famiglia avevamo molta difficoltà a comunicare. Non abbiamo mai avuto una comunicazione così diretta“, ha raccontato a Barbara D’Urso. Il GF Vip, dunque, sarà un nuovo inizio per l’intera famiglia Goria?



© RIPRODUZIONE RISERVATA