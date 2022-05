Amedeo Goria, ex marito Ruta: perchè si sono lasciati?/ I nuovi flirt con Vera, Deola e Stella

PERCHÈ SI SONO LASCIATI AMEDEO GORIA E MARIA TERESA RUTA? AMEDEO E I SUOI TRADIMENTI

Amedeo Goria è stato per anni l’ex marito di Maria Teresa Ruta. I due personaggi del mondo dello spettacolo si sono amati in maniera molto intensa, decidendo anche di allargare la famiglia con l’arrivo di Guenda, ma alla fine la coppia è scoppiata. Il motivo della fine del loro rapporto l’aveva confessato Maria Teresa Ruta, che in occasione di un’intervista recente aveva parlato di alcuni tradimenti da parte appunto dell’ex: “Abbiamo un rapporto di grande amicizia… Ero molto innamorata di lui, anche se tutti erano contrari e mi dicevano di non sposarlo. Anche suo padre, mi diceva di starci insieme ma di non farci figli”.

Maria Teresa Ruta ha svelato di non essere riuscita a perdonare alcuni tradimenti di Amedeo Goria con delle ragazze che spesso e volentieri circolavano nel mondo del calcio: “Non erano tradimenti importanti, erano uscite… Stai sempre fuori con i calciatori… vai qua, vai là.. Quando andavano a giocare in Albania, Romania, Cecenia, erano altri tempi, entravano in albergo ti chiedevano se volevi la “camera con la coperta”, con la ragazza… E quindi era facile trovarne una”. E ancora: “Sono stata felice, se e non mi avesse tradito staremmo ancora insieme. Non sono riuscita a perdonarlo. Ero giovane e orgogliosa. Ho perdonato una volta o due perché non volevo capire”.

AMEDEO GORIA, DA MARIA TERESA RUTA AI NUMEROSI FLIRT

Negli ultimi anni Amedeo Goria ha occupato numerose pagine di cronaca rosa grazie ad una serie di fidanzamenti con ragazze ben più giovani di lui, a cominciare da quello con Vera Miales, che è durato fino a pochi mesi fa, quando lo stesso giornalista sportivo era nella casa del Grande Fratello Vip, e quando si parlava di una presunta dolce attesa della stessa.

In seguito si è chiacchierato molto anche di un presunto flirt con Stella, amica speciale di Alex Belli, e i due erano stati paparazzati insieme in atteggiamenti un “po’ intimi”, facendo quindi scatenare il gossip. Alla fine comunque non vi fu nulla di particolarmente rilevante, e in seguito Amedeo Goria è finito fra le braccia di Deola Godini, una ragazza di soli 24 anni: i due sono stati fotografati durante una serata in un ristorante milanese, con sguardi complici, abbracci e carezze, ma anche questa storia sembrerebbe essere già morta e sepolta. Negli scorsi giorni, infatti, Deola Godini ha ammesso di aver lasciato il giornalista dopo averlo beccato a baciare Stella: un vero e proprio rebus.

