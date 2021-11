Amedeo Goria: “Giampiero Galeazzi campione di umanità”/ “Sapevo che non stava bene…”

Amedeo Goria, giornalista sportivo e ormai ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuto a Trends&Celebrities, sulle frequenze di Rtl 102.5 News. Nel corso del programma condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, Goria ha raccontato di avere preso numerosi caffè dopo il reality di Canale 5: con la moglie di Aldo Montano, con una giornalista di Mediaset, con la mamma di Soleil Sorge e “ne ho uno in programma con Delia Duran, ma per ora è meglio rimandare”.

Immancabile un ricordo di Giampiero Galeazzi, di cui Goria per molti anni è stato collega in Rai. Questa mattina, l’ex gieffino si è recato a rendere omaggio al suo feretro presso la camera ardente allestita in Campidoglio: “Era campione di canoa, campione di giornalismo e di giornalismo d’assalto, campione di umanità. Ha rinnovato il modo di approcciarsi agli sport e ai suoi campioni. Gli avevo fatto una videochiamata circa un anno e mezzo fa, poi l’avevo sentito al telefono. Da tempo non stava bene, sapevamo i suoi problemi di salute. Combatteva contro una forma di diabete con cui doveva convivere. Purtroppo, pur così presto, era inevitabile una caduta legata alla sua salute. Bastava la sua voce, una sua battuta, anche un po’ strascicata, per fare sorridere”.

AMEDEO GORIA: “STASERA L’ITALIA SI QUALIFICHERÀ ALLA FASE FINALE DEI MONDIALI IN QATAR DEL 2022”

Nel prosieguo del collegamento audiovisivo con Rtl 102.5 News, Amedeo Goria ha analizzato la situazione attuale della Nazionale italiana di calcio allenata da Roberto Mancini, che questa sera, in novanta minuti, si giocherà l’accesso diretto alla fase finale dei Mondiali in Qatar, in programma nel 2022.

Avversario di giornata sarà l’Irlanda del Nord, con fischio d’inizio a Belfast, in un impianto di gioco in cui i padroni di casa non hanno mai perso in questo percorso di qualificazioni mondiali: “Speriamo che Berardi, Insigne e Chiesa facciano questo piccolo miracolo – ha detto Goria –. Battere l’Irlanda del Nord non dovrebbe essere una cosa impossibile. Non credo che la Svizzera passeggerà contro la Bulgaria. Ricordiamo che la Svezia di Ibrahimovic e il Portogallo di Cristiano Ronaldo dovranno passare dagli spareggi”.

